Myke Towers saca toda la química en su ‘Experimento’: ¡mira el vídeo y la letra!

Me tiene envuelto

No lo puedo negar

Ella escogió el lugar yo me deje llevar

Quiso conmigo probar un experimento

Tenemos química no me pone a dudar

Vamo a hacerlo sin ningún impedimento

En donde no allá interrupciones viendo un volcán en erupción

Ella al amor ya renunció

Yo no te miento

Prendimos indica porque pidió volar

Cuando se pierde ella aparece con el tiempo

Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas

Mi cuerpo te necesita

Al diaria la cuenta le verifican

Amores ya no recicla

A ti no hay quien se resista

Me llama si te hace falta que te asistan, ye

Perdona por ser insistente

Lo que hagamos no lo cuentes

Tu llegaste a mi vida de repente

No te vallas tan rápido detente

No hagas caso a lo que dice la gente

Si no saben que se orienten

Quiero que tu seas mía para permanente

Sabes que hago lo que sea por verte

Ey, en los bolsillos traje los científicos

Tu cuerpo sin ropa se ve magnifico

Me pone en un estado crítico

Y no quiero saber de nadie cuando yo estoy junto a ti

No hay quien me la quite de encima cuando esta puesta pa mi

Si por mi fuera tu sabes que yo me mudo a tu país

Y tu me gustas tanto que yo nunca lo pienso pa ir

Cancele mis planes voy de camino al apartment

Cuanto falta, no te tardes

De estas ganas tu eres la culpable, ey

Myke Towers babe

Pero contigo soy Michael, ey

Contigo soy Michael, jaja