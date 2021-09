María Castro descubre el sorprendente pasado de su marido: "Cruzó el charco con David Bisbal"

El regreso de Un paso adelante a la pequeña pantalla (estará próximamente disponible en Netflix) no solo ha despertado las reacciones de sus protagonistas, sino que la noticia también ha servido para destapar algún que otro secreto del pasado. Ese ha sido el caso de la actriz María Castro o, más concretamente, de su marido José Manuel Villalba.

A través de sus stories, la actriz comentó con la naturalidad con la que acostumbra a dirigirse a su comunidad virtual el pasado de su esposo como parte del elenco de la serie que hizo saltar a la fama a Beatriz Luengo o Miguel Ángel Muñoz. Pero, cuál fue su sorpresa cuando sus seguidores desconocían por completo esa faceta del padre de Maia y Olivia, sus dos hijas en común. “Acabo de llegar de bolo y le estaba comentando justo a mi marido, lo que os habían sorprendido ayer en mis stories (menudo aluvión de mensajes), el saber que él era un integrante más de UPA DANCE… sí sí, el del pelo rojo!!”, ha desvelado María Castro dejando atónitos a todos.

“También os encantó saber que fue el coreógrafo del bailado por todos “Lore, Lore, Macu, Macu”!!!!”, continuaba la intérprete confesando que está casada con el creador del baile de una de las canciones más populares de la televisión, la cual cantaban enérgicamente en la serie Aída Ana Polvorosa y Pepa Rus.

María Castro saca a la luz el pasado artístico de su marido

Pero las revelaciones de la actriz sobre el pasado artístico de José Manuel Villalba no terminan ahí. Junto a una fotografía en la que ambos aparecen demostrando sus dotes para el baile, María Castro ha desgranado algunas de las muchas experiencias profesionales de su marido y, todas ellas, ¡tienen que ver con el mundo del baile!

“Pero me he dejado cosas en el tintero…”, seguía relatando María Castro. “No os he contado que fue bailarín de OT, que seguro que le habéis visto en muchos musicales de Gran Vía, que “cruzó el charco” con Bisbal… y muchas cosas más de su pasado artístico… (a ver si le “robo” algún vídeo más y os enseño)”, ha continuado enumerando sumando cada vez experiencias profesionales más sorprendentes e inesperadas al currículum de su esposo. “Y como muestra, y para que veáis que el/la que tuvo retuvo, así seguimos, entrando en el parque de atracciones, y “estirando” hasta que el cuerpo aguante!!!”, ha escrito haciendo un guiño a la pose de su fotografía.

La actriz ha aprovechado para mandar un romántico mensaje a su marido

Aprovechando la ocasión y el revuelo causado por el pasado artístico de José Manuel Villalba, María Castro ha hecho toda una declaración de amor a su esposo y padre de sus dos hijas, en la que ha destacado que la forma en la que han evolucionado como pareja y por separado es lo que más felicidad le proporciona: "Pero para mí, y mira que le admiraba, lo mejor no es su pasado… es su presente/futuro."

Palabras en las que ha encontrado un hueco para agradecer a su marido la labor con sus hijas, no siendo la primera vez que María Castro saca el tema de la conciliación en redes sociales y mostrando muchos más motivos por los que está orgullosa de la persona que tiene a su lado: "El 'disfruta!', cada vez que me voy de gira; El 'tranquila, que no hay teta para Olivia pero ya nos inventaremos algo'; El 'tú aprovecha y duerme'. El sentir que somos un equipo, más que nunca y el saber que con él la vida es más divertida y más fácil… más todo. Te quiero. Os quiero", concluía la actriz.