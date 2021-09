Georgina Rodríguez habla de su no boda con Cristiano Ronaldo en su docureality para Netflix

Soy Georgina. Así se llama el docureality que Georgina Rodríguez ha grabado con Netflix. Lo podremos ver en breve, de momento, la novia de Cristiano Ronaldo ha compartido el trailer de su nuevo proyecto en el que podemos ver un avance de lo que nos espera de este programa a lo Kim Kardashian y su familia.

En este caso, la familia y los amigos también serán grandes protagonistas. Hemos visto cumpleaños con los suyos, momentos de piscina con papá Ronaldo, viajes tanto personales como profesionales, alfombras rojas y un sinfín de lujos sólo accesibles para unos pocos.

Está claro que tiene muchas ganas de que se estrene. “💥💥💥💥💥💥💥 ¡¡¡Por fin puedo compartir con vosotros este adelanto exclusivo de SOY GEORGINA, próximamente en Netflix!!! ❤️”, compartía junto al trailer.

Hablando de bodas

Sin duda, será la oportunidad de conocer mejor a la modelo y a su entorno y de encontrar respuesta a algunas de las preguntas que más se hacen los que la siguen desde hace años como, por ejemplo, por qué no se ha casado todavía con el futbolista.

La pareja comparte cuatro hijos en común, pero, aun así, no han llegado a dar el paso de pasar por el altar y eso que ya llevan varios años juntos. Nadie se explica el por qué no dan ese paso, aunque en este avance algo hemos podido intuir.

Vemos a Georgina con un grupo de amigos que empiezan a vitorear “la boda, la boda”. Ella no tarde mucho en emitir un rotundo “no”. Eso sí, no da mucha más explicación a la negativa aunque sí deja caer un escueto: "No depende de mí. Ojalá".

Se abre el tiempo de las especulaciones, aunque puede que cuando podamos ver el documental íntegro obtengamos alguna explicación más. De momento, lo que sugieren sus palabras es que es Cristiano Ronaldo el que está parando esa boda.

Al margen de que exista un ‘sí, quiero’ en un futuro próximo, lo cierto es que la pareja parece haber consolidado su relación. Ahora podemos verla desde dentro con este documental que nos permitirá conocer el día a día de esta familia tan mediática. Desde luego, si miramos los comentarios, podemos darnos cuenta de que hay muchas ganas de verlo.