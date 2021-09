Sara Carbonero confiesa que ahora es la dueña de su vida: “Voy a hacer por estar bien”

Sara Carbonero ha tenido unos años un poco complicados. Primero fue el cáncer que le diagnosticaron en un momento en el que, por entonces su marido, Iker Casillas, tampoco pasaba por su mejor momento de salud tras sufrir un infarto. Luego llegó el anuncio de su ruptura de pareja. Momentos vitales que ha ido superando hasta llegar al momento de calma que vive ahora.

“Sentirte con las riendas de tu vida, que es como yo ahora me siento, coger un poco el timón, tomar tus propias decisiones. A veces es complicado, pero ahora yo soy la dueña de mi vida y voy a hacer por estar bien. Y todo estará bien. Y hoy todo parece que marcha bien”, aseguraba en una entrevista con Harper’s Bazaar.

No duda en hablar de los momentos complicados, pero desde la perspectiva positiva de saber que ha podido con todo y sigue en el camino. “Ahora vivo los momentos con mucha intensidad, he aprendido a hacerle caso a las señales de mi cuerpo, a la gente que te aporta y ver a los que no, cuando te quitan un poquito la energía, cuando te suma… Pero no estoy preocupada en absoluto por la imagen que proyecto, no me obsesiona”, asegura por el terremoto mediático que supone cada paso que da.

La meditación y el yoga le ayudan a no pensar demasiado y a dejar la mente un poco en blanco. “Lo que siento ya no lo pienso, últimamente me estoy dejando llevar y me hace gracia lo del flow, lo de que fluya… Sí, sí, pero yo soy organizada, vamos a dejar fluir, pero dime cuándo y dónde para que yo lo sepa. Ahora mismo voy por impulsos, feelings, he aprendido a decir no a muchas cosas… Eso sí, tengo un coco que a veces es mi peor enemigo”, reconoce sobre sí misma.

Un camino con música

Ha vuelto a la radio que la vio nacer profesionalmente. El año pasado comenzó con una sección de entrevistas musicales y este año ha ganado más espacio. Y es que la música, más allá de su relación con Kiki Morente, es muy importante en su vida.

“En mi casa hemos recibido siempre mucha cultura musical, se oía música a todas horas por mis padres, he ido a muchos conciertos desde niña… Era mi pasión, acabé en periodismo deportivo porque había una beca y quería hacer prácticas, y me gustó, pero soy una melómana empedernida”, admite. Ahora está dando rienda suelta a esa pasión.

Y eso le ha llevado a protagonizar su primer videoclip con Tu otra bonita. ¿Qué será lo siguiente?