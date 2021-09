Elton John y Stevie Wonder lanzan ‘Finish Line’, una de las canciones más emocionantes que han hecho juntos

"Nos vemos en la línea de meta, Stevie". Con ese mensaje anunciaba Elton John en su cuenta de Instagram que estaba a punto de llegar a nuestros oídos su esperada colaboración con Stevie Wonder, Finish Line (línea de meta).

Esta canción formará parte de The Lockdown Sessions, el nuevo disco de Elton del que, a cada día que pasa, sabemos más. En las últimas semanas, estrenó One of Me junto a una de las estrellas del momento, Lil Nas X, y After All, con su gran amigo Charlie Puth.

Estas dos se han unido al éxito sin precedentes que está teniendo Cold Heart, con Dua Lipa. Esta composición que reinventa dos clásicos del pop se ha colado en la lista de Billboard y sus reproducciones se cuentan por millones.

A esta tremenda acogida se sumará, sin duda, Finish Line, ya que es una de las canciones más emocionantes que Elton John y Stevie Wonder han hecho juntos:

Finish Line

Una cascada de emociones

La composición empieza con Sir Elton John cantando en solitario (sin retoques, como sí sucedió en Afer All con Charlie Puth). La intensidad va subiendo a medida que avanza, llegando al estribillo con un coro gospel alucinante.

Después llega el momento del artista ciego de soul más famoso del planeta, con una voz que no ha perdido siquiera una pizca de su frescura desde que empezó su carrera, allá por la década de los sesenta.

Tras otro estribillo, esta vez con la voz de ambos y el coro que vuelve a poner los pelos de punta, llega el enésimo solo de harmónica de Stevie. Irremediablemente, revolotea por nuestra mente el que ya hizo en I Guess That's Why They Called It The Blues, clásico de Elton.

Lo que viene después continúa siendo toda una cascada de emociones para todxs los fans de estas dos leyendas de la música. Para los amantes del pop y rock al que estos dos nos tienen acostumbrados durante más de 50 años, difícilmente ningún otro tema del disco superará esta joya.

The Lockdown Sessions, el álbum en el que Elton ha estado trabajando durante la pandemia, verá la luz el próximo 22 de octubre de 2021.