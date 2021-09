Elton John: todo lo que sabemos de su nuevo álbum junto a Miley Cyrus, Lil Nas X, Dua Lipa y muchos más

Llegó por sorpresa pero pronto se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados de lo que resta a 2021. El nuevo álbum de Elton John llegará dentro de exactamente 1 mes, el 22 de octubre, y cuenta con la participación de artistas como Dua Lipa, Miley Cyrus, o Lil Nas X, con quien acaba de mostrar muy buen rollo.

Título, tracklist y portada

The Lockdown Sessions ("las sesiones del confinamiento") es el título escogido por la leyenda del pop para su disco. Esto se debe a que fue grabado en aquellos meses de 2020 en los que debíamos permanecer en casa.

Contará con 16 temas (10 de ellos inéditos) plagados de colaboraciones con nombres y géneros de lo más diversos: Dua Lipa, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Charlie Puth, Stevie Wonder, Eddie Vedder (Pearl Jam), Stevie Nicks (ex Fleetwood Mac), Glen Campbell, Rina Sawayama, Young Thug, Gorillaz, SG Lewis, Brandi Charlie, Jimmie Allen y Surfaces. A continuación, la publicación que incluye la portada y el tracklist:

Los tres primeros adelantos

Gracias a la brutal reedición del Black Album de Metallica, conocimos el primer adelanto del álbum de Elton. Se trata de una espectacular versión del clásico Nothing Else Matters, en la cual Miley Cyrus da un auténtico recital.

El siguiente en llegar fue Cold Heart junto a Dua Lipa. Un feat que obtuvo un éxito tremendo tanto en la crítica como en los fans. Y es que esta reinterpretación de dos clásicos del pop se coló en la lista Billboard.

El último tema que hemos podido escuchar es One of Me junto a una de las estrellas del panorama actual: Lil Nas X. Esta composición también figura en Montero, el lanzamiento que hizo temblar la Tierra el pasado viernes día 17 tras innumerables tráilers: desde el embarazo del artista hasta la baby shower que le dedicó a su hijo.

Lil Nas X - ONE OF ME ft. Elton John

Buen rollo con Lil Nas X

Elton John y Lil Nas X han congeniado a las mil maravillas desde el primer momento en el que empezaron a hacer música juntos. El autor de clásicos como Rocket Man o Tiny Dancer le ha dedicado al joven artista un sinfín de elogios con motivo de la llegada de Montero. "Has creado una obra maestra", le dijo al que podríamos calificar como su nuevo pupilo.

Además, han compartido imágenes detrás de las cámaras de la grabación de su tema juntos, ¡qué buen rollo! Estamos deseando que llegue el videoclip de One of Me para ver más de esto:

De esta forma, The Lockdown Sessions llegará a todas partes el 22 de octubre, día en que por fin podremos disfrutar de las canciones que ha grabado con Charlie Puth, Nicki Minaj, Eddie Vedder y un largo etcétera.