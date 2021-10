Bisbal arranca su nuevo proyecto musical: “Voy a sorprender a mucha gente con esto”

David Bisbal está de gira por el continente americano haciendo disfrutar en directo a miles de sus seguidorxs en diferentes países. Pero su viaje al otro lado del charco ha traído estupendas noticias además para sus fans en todo el mundo. El almeriense ha dado el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto musical.

En tus planes es la gira que devolvió al músico a los escenarios. Y en sus planes para este 2021 no estaba solo una completa gira por España y América sino también nuevas canciones que ya está grabando entre concierto y concierto y de las que ha dado los primeros detalles.

"Aprovechando mi estancia en Miami para grabar algunas canciones que tenía pendientes... Hoy cantamos en Atlanta espero que paséis un maravilloso domingo" posteaba en su cuenta oficial de Instagram junto a un vídeo en el que muestra su sesión de grabación en el estudio de José Miguel Velásquez.

"Después del concierto de Miami que fue espectacular, aquí estoy otra vez en el estudio porque hoy tengo que grabar un proyecto maravilloso. La gente no se lo va a poder creer. Yo creo que voy a sorprender a mucha gente con esto y espero que os guste. He grabado una canción que será mi próximo single, estoy seguro. Y he aprovechado que estoy en Miami para grabar en el estudio de José Miguel. Aquí en este estudio he pasado muchas tardes de gloria dando clases de canto" explicaba David Bisbal en un vídeo que ha disparado la expectación.

Hay que recordar que la primera gran colaboración entre José Miguel Velásquez y el solista almeriense fue en un álbum llamado Bulería que vendió centenares de miles de copias en nuestro país. Una década después volverían a repetir para el elepé Tú y yo.

"Deseando que descubráis la sorpresa pronto" escribía David Bisbal. El artista no para y después de su directo y de grabar estas canciones ya tiene programados sus próximos conciertos en clave de filarmónica en Almería, Granada, Madrid y Málaga para finales de año.

"Estoy realmente emocionado. Estoy a punto de conseguir uno de los sueños que tenía bien profundos en mi corazón y en mi alma. A nivel musical siempre he soñado cantar y tener un proyecto filarmónico y eso realmente me emociona. Renovarse, reinventarse, renacer"... Bisbal va de sorpresa en sorpresa.