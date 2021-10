Kiko Hernández se derrumba y abandona Sálvame

"Era como una segunda madre". No puede haber un resumen más duro para comprender el duelo por el que está pasando Kiko Hernández. El contertulio ha dejado hoy imágenes muy preocupantes en el directo de Sálvame tras derrumbarse y abandonar el plató entre lágrimas tras el fallecimiento de otra íntima amiga.

"Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, ayer tenía ideas raras en mi cabeza, a lo mejor una semana o 15 días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña, pero no puedo, de verdad" explicaba el tertuliano para su decisión de descansar física y psicológicamente.

Begoña Sierra era íntima amiga de Kiko Hernández y la trágica noticia de su fallecimiento le pillaba completamente descolocado. Un momento muy duro que llega apenas unas semanas después de la pérdida de Mila Ximénez con quien compartía pantalla y de un familiar.

"Yo es que llevo un año ya Jorge… que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro y hay un momento ya que… que revientas. No estoy acostumbrado a la muerte, nunca se me ha muerto nada y es terrible" confesaba poco antes de abandonar el plató temporalmente.

Habrá que esperar para saber cuánto tiempo va a estar Kiko Hernández fuera de Sálvame recuperándose de estos trágicos acontecimientos que se han sucedido en un corto lapso de tiempo: "Antes de fallecer Begoña yo tuve una conversación contigo y te dije que me quería ir, que quería descansar y ahora ya ha pasado esto y... Porque hay momentos que no tienes ganas ni de levantarte de la cama y yo no me lo puedo permitir".

En apenas un par de semanas esta es la segunda ocasión en la que Kiko Hernández abandona el plató de Sálvame durante el directo. La primera de ellas fue tras cargar contra Terelu Campos: "Si ayer me fui del plató fue por tu madre, pero como decís que ya no ve Telecinco hoy me voy a despachar a gusto. Ya no sé cómo actuar contigo porque te he pedido disculpas, te he pedido perdón, me he arrodillado, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con tu hermana... ¿Qué más quieres, que vaya a tu casa y te lama el trasero con la lengua? No me da la gana. Le tienes que decir a Carlos Sobera que me eche de un plató. ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué he hecho yo para que me echen de un plató si no he dicho absolutamente nada malo de ti y de tu familia?. Te jode que esté bien con tu madre y con Carmen, pero es lo que hay. ¿Que no te trago ni a ti ni a tu hija? También es lo que hay. Carmen Borrego que está aquí a mi lado tiene 100 veces más humildad que tú y no soportas que trabaje en Sálvame".