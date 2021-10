Nuria Roca aprovecha el cumple de Juan del Val para hacerle una petición

Cuando cumpleaños tiene el honor de poder pedir un deseo cuando sopla las velas. Pero hay algunos que las tradiciones las adaptan a su gusto. Es el caso de Nuria Roca. Ha sido su marido, Juan del Val, el que ha cumplido años, pero ha sido ella la que ha lanzado una petición.

“Ei, rey! Me invitas hoy a cenar?🍺🍹🍸🍷🥂🎂 Felicidades mi amor ♥️”, compartía en redes junto a una foto de su marido, el guionista de El Hormiguero y su compañero de vida desde hace ya muchos años.

Y parece ser que cenaron, pero no como pareja, sino que fue una cena familiar. Y hubo tarta con esas velas que reflejaban los 51 años que cumplía el también escritor. Y lo hacía con su mujer y sus hijos al lado.

“Esa familia buena!”, aseguraba Raúl Gómez. “Que estará pidiendo ese maridito tuyo…😂”, se preguntaba la actriz Raquel Meroño. Algo para lo que no tenemos respuesta, aunque si fuéramos él, pediríamos, ‘que me quedara como estoy’, porque lo cierto es que no le van nada mal las cosas ni en lo profesional, ni en lo personal.

Disfrutando de la familia

Tanto Juan como Nuria comparten de vez en cuando en sus redes los buenos momentos que disfrutan en familia con sus hijos. Una relación de esas que parecen ejemplares, aunque habrá de todo, como en toda familia.

El caso es que la presentadora ha aprovechado este fin de semana para disfrutar de los suyos porque a partir de ahora, con La Roca, lo va a tener complicado. Empieza programa los domingos por la tarde.

“…último domingo de sofá, mantita y niñas ♥️♥️ …el próximo ya me verán en La Roca 🪨💚 …igual me las llevo ;)”, compartía en redes junto a una imagen de ella tirada en el sofá con su salón de fondo, en esta ocasión, más ordenado que la última vez que lo mostró.

Parece ser que no va a disponer de mucho tiempo para disfrutar en familia con tantos proyectos profesionales en marcha. El Hormiguero, teatro y ahora programa propio en La Sexta. Ya puede descansar cada minuto que le quede libre.