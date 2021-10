The Weeknd prepara un fin de año de lo más movido

The Dawn ya está completo. La nueva era musical de The Weeknd que anunció bajo el nombre de El Amanecer y que puso fin a After hours está a punto de arrancar. Así lo ha confirmado el canadiense en palabras recogidas por Billboard en las que asegura haber completado todo salvo un par de retoques de última hora.

El quinto trabajo discográfico del solista está ya en el horno deseando salir para ser devorado por millones de personas en todo el mundo como sucedió con su anterior trabajo: "Ha habido un montón de cosas y de piezas del puzzle que ha habido que encajar. Estar en una nueva casa, grabar vídeos trabajar en la pre-producción para un mundo completamente nuevo, trabajando en nueva música para la pre-producción de un nuevo mundo; y tomándome tiempo para mí mismo para no volverme loco por compoleto. Pero ya estamos de vuelta" explicaba Abel Tesfaye.

Y ese puzzle de piezas incluye una apretada agenda porque el disco podría ver la luz antes de que acabe el 2021. De hecho, The Weeknd ya ha confirmado que este otoño habrá noticias importantes: "Llegan cosas muy excitantes que saldrán este otoño antes de que el disco vea la luz. El álbum está completado. Sólo faltan un par de detalles que serán la clave de la narrativa del disco.

El músico canadiense ha querido cerrar la etapa After hours para dar el pistoletazo de salida de forma inmediata a una nueva era musical en la que Britney Spears estará muy presente. Sí, lo habéis leído bien: la princesa del pop. Y no lo decimos nosotros sino que ha sido el propio intérprete el que ha reconocido su influencia en las nuevas canciones.

A la espera de conocer más detalles de su nuevo disco, esperamos que Abel Tesfaye nos sorprenda con alguna colaboración en su próximo elepé como ya hizo en este 2020 con Maluma, Rosalía, Calvin Harris o Juice WRLD.

Un elepé en el que ya lleva trabajando un tiempo y que podría llevar por título Amanecer. Porque en los últimos días Abel Tesfaye ha estado dejando varias pistas y detalles siempre jugando con el concepto del amanecer cerrando además la era de su anterior trabajo: After hours.

Un disco para el que reconoció que se había inspirado por la pandemia y por el movimiento Black Lives Matter. Su nuevo proyecto está muy cerca y se ha traducido ya en algunas composiciones que muy pronto podrían cobrar vida en las principales plataformas de streaming.