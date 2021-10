Dani Martín pone fin al misterio: así será el regreso de la música de El Canto Del Loco

Después de tenernos varios días en vilo con el posible regreso de El Canto del Loco, el que fuera su líder, Dani Martín, ha puesto fin al misterio y ha desvelado en qué consiste su nuevo proyecto.

Fue el pasado domingo, 3 de octubre, cuando lanzó un vídeo de lo más cinematográfico en el que viajaba en un taxi y la conductora le preguntaba si su banda iba a volver. Dani no respondió y empezó así a elevar el hype por lo que pudiera traerse entre manos.

Ayer mismo, continuó esta serie tan peliculera con nuevos detalles y el final fue el mismo. No obstante, antes de concluir el día desveló su nuevo proyecto, el cual sí supone (en gran medida) el regreso de El Canto Del Loco:

"No, No Vuelve. Así es como se llama el homenaje que le he hecho a la banda de mi vida. He regrabado 10 canciones de la historia de El Canto del Loco y una inédita".

Todos los detalles del regreso

A pesar de que ha sido todo un bombazo, esta idea de revivir la música de uno de los grupos más populares en España a principios de siglo ya la había comentado en los micros de nuestros compañeros de Cadena Dial:

"Me reencontré con las canciones de El Canto del Loco. Decidí grabar 10 canciones en mi estudio después del confinamiento y hemos hecho un disco que tenía pensado lanzar antes de Lo que me dé la gana". De esta forma, el cantante lanzará un disco con 10 composiciones de la formación con la que saltó a la fama, y también habrá una inédita.

No, No Vuelve es el título del primer adelanto de este álbum, del cual ya conocemos los primeros versos: "Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre". Podremos disfrutarlo al completo este mismo 6 de octubre a las 21:00.

En cuanto a los temas que ha vuelto a grabar, puede que nos haya dejado alguna pista en el vídeo de su Instagram. En él, vemos pequeños fragmentos de conciertos de ECDL, en los que, por unos segundos, escuchamos canciones como La Madre de José, Insoportable o Zapatillas. Tienen muchas papeletas de aparecer en el disco.

Revolución en redes sociales

Desde que Dani Martín empezó a lanzar los mencionados vídeos que coqueteaban con la vuelta de su antiguo grupo, fueron muchos los fans que se ilusionaron con que esto finalmente sucediera. Llegó hasta tal punto el furor que todos estos días, tanto su nombre como El Canto del Loco fueron Trending Topic en Twitter.

Se notó cierto sentimiento de decepción, pero estamos seguros de que desaparecerá cuando sus numerosos seguidores escuchen las nuevas versiones de las canciones que les acompañan durante tantos años.