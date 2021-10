Olivia Rodrigo habla alto y claro sobre las acusaciones de plagio: "'Good 4 U' se me ocurrió en la ducha"

Hace ya tiempo que Olivia Rodrigo es mucho más que “una chica Disney”, situándose como una de las revelaciones musicales del momento y un nuevo ídolo de masas para las generaciones más jóvenes, a las que ha dado voz desde su tan popular Drivers License. Un éxito que no ha sido a costa de nada, ya que, la actriz, cantante y compositora ha tenido que lidiar desde con todo tipo de rumores en torno a su vida sentimental (sobre todo, en torno al triángulo amoroso junto a Joshua Bassett y Sabrina Carpenter), hasta con acusaciones de plagio.

Precisamente estas últimas le han traído algún que otro quebradero de cabeza a la revelación del pop , que tuvo que añadir a los excomponentes de la banda Paramore, como personas acreditadas en la autoría de su éxito Good 4 U.

Ahora y después de que todo el asunto había parecido resolverse de forma civilizada, Olivia Rodrigo ha roto su silencio en torno a sus acusaciones de plagio y lo ha hecho en una entrevista para la revista Teen Vogue, donde ha hablado sin pelos en la lengua sobre todo lo que ha ocurrido en torno a su música. “Escribir canciones sobre cómo me siento siempre ha sido fácil y divertido para mí, y creo que la cara de los negocios en la música ha sido algo que me ha costado más aprender”, comenzaba la joven artista su discurso. “He estado creciendo a través de eso este año, pero en el fondo he estado tratando de recordar que escribo canciones porque las amo. Me siento afortunada de poder hacer eso y ser cantautora de profesión... al final del día, siento que lo demás no tiene mucho que ver conmigo", ha reflexionado la protagonista de High School Musical: The Series sobre la dualidad entre el lado artístico de la industria y el negocio en sí.

Olivia Rodrigo, sobre el plagio: "Nada en la música es nuevo"

Ha sido entonces cuando ha continuado y se ha defendido con estas declaraciones: “Todos y cada uno de los artistas se inspiran en artistas que les han precedido. Es un proceso de compartir divertido y hermoso. Nada en la música es nuevo. Hay cuatro acordes en cada canción. Esa es la parte divertida: intentar hacerla tuya”, ha afirmado Olivia Rodrigo dando su opinión al respecto de forma contundente y resumiendo toda la polémica en que “ya está todo inventado”, por así decir.

Además y yendo un paso más allá, la cantante ha afirmado que la autoría de Good 4 U le pertenece porque “la letra y la melodía de Good 4 U se le ocurrió una mañana en la ducha”, tal y como ha asegurado en la entrevista. "Obviamente, yo escribo todas mis letras desde el corazón y sobre mi vida”, ha añadido zanjando la polémica.

Por último y no menos importante, Olivia Rodrigo también se ha manifestado sobre el haber tenido que ceder e incluir los nombres de otros artistas en sus créditos y su opinión no ha sido menos tajante que sus declaraciones anteriores: "Creo que es decepcionante ver cómo la gente saca las cosas de contexto y le quita mérito al trabajo de cualquier mujer joven. Pero al final simplemente estoy muy orgullosa y feliz de decir que mi trabajo es escribir canciones... toda la música se inspira con otra”, decía para finalizar dejando muy clara su posición en torno a la polémica de plagio que le ha rodeado durante las últimas semanas.