Miguel Ángel Silvestre podría haber revelado la identidad de La Vecina Rubia

No es ninguna novedad que Miguel Ángel Silvestre y La Vecina Rubia se dediquen mensajes, indirectas y todo tipo de tonteos a modo de broma a través de las redes sociales. De hecho, hace apenas unas semanas el protagonista de Sky Rojo le dedicaba un cariñoso mensaje a la influencer entre medias de un recital de piropos hacia sus exnovias, en el que le insistía en que a ver cuándo podrían quedar para conocerse en persona.

La peculiaridad de esta conocida influencer, como la inmensa mayoría sabrá, es que nadie conoce cómo es su rostro, aunque sí otras partes de su cuerpo. De hecho, el propio Miguel Ángel Silvestre insistió en la idea de que “su cara era todo un misterio” que ni siquiera Jon Kortajarena (uno de los crush de La Vecina Rubia) le quiso desvelar. Ahora y repasando las publicaciones de este verano del actor, esta afirmación se ha puesto en duda, ¡y mucho!

Como ya te contamos en LOS40, Miguel Ángel Silvestre compartió este verano un vídeo desde la isla de Ibiza dirigido al ganador de MasterChef, exconcursante de El Desafío y, ahora, cantante Jorge Brázalez. En él, el mítico “Duque” aparecía relajadamente en una piscina tocando un cajón flamenco. Hasta ahí, todo en orden. Sin embargo, ya en aquel momento no pasó desapercibida la presencia de una misteriosa chica que aparecía en la escena mirando su móvil como si nada y a la que el actor le dedicaba un tímido “Hola” al que ella no hizo demasiado caso. Pues bien, ahora y gracias a la magia de Internet, hay quienes no tienen duda de cuál es la identidad de la chica: La Vecina Rubia.

¿Ha descubierto Miguel Ángel Silvestre la cara de La Vecina Rubia?

La influencer siempre se ha esforzado por mantener su anonimato, incluso para la presentación de su libro ha contratado una actriz para que “dé la cara” por ella. Pero, ahora ha sido la youtuber Vai quien en su canal llamado Drama Week ha hecho toda una recopilación de pruebas que señalan directamente a la chica del vídeo de Mguel Ángel Silvestre como La Vecina Rubia. Desde el detalle de la tobillera que luce en el tobillo izquierdo, hasta la propia fisonomía de su cuerpo pasando por detalles mucho más profundos y dignos de detective como el hecho de la que influencer se habría cortado el pelo coincidiendo con la fecha del vídeo.

De ser cierta esta teoría y aunque la chica del vídeo sale de lado y con gafas de sol, el misterio y uno de los secretos mejor guardados de las redes sociales habría sido descubierto.

Eso sí, de momento todo continúa siendo una simple teoría, puesto que, ni La Vecina Rubia ni Miguel Ángel Silvestre se han pronunciado al respecto sobre este asunto que ha causado furor en las redes sociales.