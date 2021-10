‘Sábado Deluxe’: Belén Rodríguez desvela detalles de su vida sexual, incluido su trío con Jorge Javier Vázquez

“Me gusta experimentarlo todo”. Con esta premisa Belén Rodríguez habló en Sábado Deluxe de su vida sexual y dejó impactados a muchos. Ella no es muy dada a contar cosas de su vida privada, pero este fin de semana se ha ido al lado contrario.

Reconoció que durante el confinamiento tuvo mucho sexo, pero que desde la pasada Navidad nada de nada. Y es que tiene un problema, tiene más amigos homosexuales que heteros y le cuesta encontrar hombres con los que liarse. De hecho, el polígrafo certificó que tan solo tenía dos amigos heteros.

No dudó en contar todas sus intimidades, una de ellas, con el presentador como protagonista. “El único trío que he hecho en mi vida ha sido con Jorge”, admitió. La reacción inmediata de Jorge Javier Vázquez fue levantarse muerto de la vergüenza. Y es que se conocen desde hace muchos años y han reconocido que se llaman todas las mañanas para ver qué tal empiezan el día.

El relato de un trío

“Me está entrando calor”, reconoció Jorge Javier cuando su amiga empezó a preguntar qué podía y qué no podía contar. “En una casa que tenía antes Jorge, tenía un jacuzzi, lo típico que te lías, pero yo solo con Jorge, con el otro, no”, empezó contando.

Los dos implicados tenían recuerdos muy distintos de aquel día. Mientras que Jorge aseguraba que no se habían besado, ella aseguró que sí. “Oye, oye, oye, que lo está viendo mi madre”, dijo en un momento dado Jorge.

“La historia es que yo le presenté un muchacho a Jorge. Nos fuimos a comer, acabamos en su casa tomando un refresco y nos desnudamos en el jacuzzi”, siguió contando la colaboradora que aclaró que esto había sucedido por lo menos hace 20 años.

“Jorge tenía muchísima curiosidad en saber cómo es el aparato de las mujeres porque nunca había… y fue una cosa de curiosidad, de ‘te toco aquí para ver cómo es’ y ya está. No pasó nada más. Una cosa anatómica. Una cosa de cultura general. Él no había visto un co** y quería ver un Co**”, aseguró Belén.

Una vida muy sexual

También reconoció que luego salió corriendo gritando “qué asco, qué asco, qué asco”. Eso sí, aseguró que es un tío sexualmente super activo. El presentador le recordó que no habían contado la segunda parte y cuando ella parecía dispuesta a hacerlo, a Jorge casi le da algo.

Entre otras cosas, Belén reconoció que le habían pillado manteniendo relaciones sexuales en alguna ocasión o que había mantenido relaciones al menos con cinco presentadores de televisión. También confesó que una vez rompió una cama manteniendo sexo en casa de Carmen Borrego. Vamos, que si lo que pretendía era escandalizar, no sabemos si lo logró, pero consiguió que todos pasaran un buen rato.