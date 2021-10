Alejandro Sanz estrena su nueva canción: así suena Mares de miel

Alejandro Sanz vuelve a estar de estreno. Después de presentarnos hace unos días una de sus composiciones más personales, en la que repasaba su trayectoria vital desde su infancia hasta el éxito, el madrileño ha decidido dar continuidad a la presentación de su nuevo proyecto con un nuevo lanzamiento.

Se trata de Mares de miel, el segundo extracto que recibiremos el próximo 15 de octubre como parte de su nuevo trabajo discográfico. Así lo confirmaba a todos sus seguidores en las redes sociales que recibían con los brazos abiertos la buena noticia: "Más historias por contar. Este viernes 15 de octubre".

Poco a poco el intérprete nos va permitiendo completar el puzzle que llevamos más de un año intentando completar. Porque durante todo este tiempo, Alejandro Sanz nos ha ido enseñando imágenes desde el estudio de grabación, mensajes en sus redes sociales y hashtags y palabras clave en sus redes que podían ser parte de su nuevo álbum de estudio que recogerá el testigo de El Disco (2019).

Tras Bio llega este Mares de miel del que hemos podido disfrutar ya de un breve adelanto de aproximadamente unos 15 segundos y en el que escuchamos parte de la letra de la misma canción: "Era la primera vez, que cosas que no pueden ser, me niego a no volverte a ver, la vida vida vida viene y va".

Estas dos primeras canciones son la tarjeta de presentación de un nuevo proyecto que, según ha explicado Universal Music, contará con diez canciones. Serán temas completamente inéditos que han sido producidas por Alfonso Pérez en estrecha colaboración con el mismo Alejandro Sanz y con Javier Limón. A este trío de ases hay que sumarles la labor en la fase de mezclas de un reputado nombre internacional como es Peter Walsh.

Aurora Carbonell, Adriana Abenia, Álex Ubago, Mike Bahía, Carlos Jean, Pancho Céspedes y muchos más grandes nombres de nuestro país han celebrado por todo lo alto este nuevo estreno del músico madrileño. Todo ello sin contar los mensajes de centenares de usuarios anónimos que ya han dado la bienvenida a los primeros segundos de esta canción.

"Y de repente me vi subiéndome a un escenario. Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano, para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón. No intento engañar a nadie sino escribir mi canción" cantaba en su canción más biográfica y personal.

¿Qué nos esperará en Mares de miel el próximo 15 de octubre?