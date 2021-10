Britney Spears le dedica un tremendo 'zasca' a su hermana, Jamie Lynn

Britney Spears se encuentra en plena celebración tras haberse librado de la tutela paterna que le impedía disfrutar de algunas de sus libertades o tomar decisiones como, por ejemplo, casarse con su prometido. Una batalla legal en la que la cantante ha recibido todo el apoyo de sus fans, abanderados del movimiento Free Britney, así como de algunos de los miembros de su familia como su hermana menor, Jamie Lyn Spears. O, al menos, eso pensábamos hasta ahora.

Las hermanas Spears han abierto “una guerra” a través de las redes sociales que ha terminado con una tremenda indirecta de la intérprete de Toxic. El detonante ha sido el anuncio de la conocida por interpretar a Zoey 101 de que va a publicar su libro de memorias bajo el título Things I Should Have Say (Cosas que debería haber dicho). Un nombre que, desde luego, invita a pensar que en su interior vamos a encontrar muchas más historias además de la suya propia, aunque no sea de forma estrictamente directa. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, por un error de la editorial, se ha podido saber que antes de decantarse por esta frase, Jamie Lynn tenía pensado llamar a su libro I must confess… como una de las frases del icónico Baby one more time… de su hermana, vaya.

“Me he pasado toda mi vida creyendo que debía ser perfecta, incluso cuando no lo soy, así que por primera vez me estoy abriendo sobre mi salud mental, porque este proceso fue un desafío para mí, obligándome a ser honesta hasta niveles en los que era doloroso, enfrentándome a cosas muy duras que normalmente hubiera pasado por alto como me enseñaron", comienza a explicar Jamie Lynn Spears en el post en el que anuncia su proyecto literario. "Me lo debo a mi misma, a mi yo joven y a mis hijas para poder ser un ejemplo de que no deben permitir cambiar su personalidad para complacer a otros”, ha continuado.

“Finalmente, quiero que todos lo sepáis, tú importas, tu historia importa, eres suficiente y no permitas que este mundo te convenza de lo contrario", añade como conclusión a la presentación de su libro en el que parece que va a abrir su corazón sobre alguna que otra experiencia traumática de su pasado. Cabe recordar que su embarazo adolescente supuso que a la entonces ídolo juvenil se le echase encima la prensa, la cual no paraba de compararla con su hermana. Pese a todo, en cada una de las entrevistas que se han hecho recientemente a Jamie Lynn, ella ha respondido mostrándose totalmente de acuerdo con su hermana y brindándole su apoyo de forma pública. Incluso, cuando se estrenó el documental Framing Britney Spears, la que fuera estrella de Nickelodeon escribió en su Instagram: “Queridos medios de comunicación, tratad de no repetir los errores del pasado. Mirad donde nos llevaron. Hacedlo mejor”.

Britney Spears responde contundentemente a su hermana

“Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año, pero estoy teniendo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans me podrían ayudar. La opción número 1 es 'Mierda, realmente no sé'. La opción 2 'La verdad es que sí me importa lo que la gente piense'. ¿Qué opináis vosotros?", ha escrito en Instagram Britney Spears tirando de ironía.

De hecho, hace algunas semanas la propia Britney hablaba de un libro que estaba escribiendo sobre "una chica que había sido asesinada": "Estoy escribiendo un librosobre una chica⁣ que fue asesinada ... pero su fantasma se queda atascado en el limbo debido al trauma y el dolor y no sabe cómo cruzar al mundo que solía conocer!!!! Después de estar atrapada en el limbo durante tres años, ella es un fantasma que se nutre de su reflejo en su espejo ¡¡para la existencia! ¡No tiene a nadie en quien confiar, pero algo sucede y descubre cómo cruzar al mundo donde está su familia! Al salir del limbo, tiene que tomar una decisión... saludar a las mismas personas que la asesinaron o crear una vida completamente nueva. Ya no necesita su espejo ... encontró un portal citando constantemente ciertas oraciones que le dan la visión y el don de no tener más miedo y salir del limbo", explicaba la actriz sobre este supuesto proyecto del que no se sabe nada más.

¿Se trata de una simple ironía, el retrato de lo que está viviendo o, de verdad es otro proyecto autobiográfico entre manos en la familia Spears?