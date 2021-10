Anitta, irreconocible y explosiva en Faking love

Anitta no para y nosotros no podemos disfrutar más de esta gran noticia. Porque después de una excepcional colaboración con DaBaby llamada Girl from Rio, la solista ha vuelto a apostar por un dueto aunque en esta ocasión en clave femenina.

Saweetie es la partenaire de la nueva canción de la intérprete brasileña: Faking love. Un tema que se ha estrenado este mismo viernes después de que la solista lleve toda la semana publicitando su lanzamiento a través de sus redes sociales.

Y lo ha hecho con unas imágenes de lo más llamativas en las que luce casi irreconocible y más explosiva que nunca. Su perfil oficial de Instagram se ha convertido en una oda al cuero negro, a los escotes y a las coreografías más sensuales gracias a su música. Con una coleta alta y su negra melena recogida, Anitta está espectacular en las imágenes del clip.

Faking love es uno de los avances del quinto álbum de estudio de Anitta, una canción con la colaboración de Saweetie, una de las artistas que mayor sensación ha causado en los últimos años no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

La estadounidense será una de las pocas colaboraciones que formarán parte del álbum de estudio Girl from Rio cuyo lanzamiento aún no tiene fecha definitiva, ni siquiera listado definitivo de canciones pese a que la artista ha lanzado ya varias canciones.

Actualmente, Anitta está dando los toques finales a su álbum debut para Warner Records junto con su equipo de management S10 Entertainment. Este álbum llevará por título Girl from Rio. Será el quinto trabajo discográfico de su carrera y se ha grabado en inglés, español y portugués.

De este modo, Anitta quiere dejar claro que este álbum es un auténtico viaje a aquel Río de Janeiro que ella ha conocido y que quiere llevar a todas las casas del mundo a través de su música.

La artista lleva meses trabajando en la salida de este nuevo trabajo en el que quiere explorar el sonido de su tierra: Brasil. De hecho, durante estos meses hemos podido ir escuchando algunos adelantos como Tócame y Loco.

¿Qué os parece la colaboración de Anitta y Saweetie para este 2021?