Ed Sheeran y la pesadilla que le atormenta cada noche

Solemos pensar que la vida de las estrellas de la música como Ed Sheeran está repleta de glamour, de fiestas y ocio desfasado... por el simple hecho de que tienen éxito y dinero. Sin embargo como se viene viendo cada vez más asiduidad, los grandes nombres nacionales o internacionales de la industria son, ante todo, personas que sufren igual que el resto de los mortales problemas físicos o psicológicos.

Así lo ha confirmado el músico británico durante una entrevista con The Sun asegurando que desde hace años sufre una pesadilla recurrente prácticamente cada día que le impide conciliar el sueño: "Sucede todas las noches. No puedo explicarlo. Es extraño, ¿eh? No voy a terapia, pero estoy seguro de que un terapeuta tendría mucho que decir al respecto".

Después de estas palabras del cantante y compositor inglés, millones de fans han empezado a atar cabos y a tirar del hilo en algunas de sus composiciones intentando encontrar un significado que ahora parece algo más claro. Es el caso de la canción Nightmares que lanzó en 2011 en cuya letra Sheeran explicaba que: "Cuando la oscuridad se desliza, siento que mis pesadillas me miran. Y cuando mis sueños duermen, siento que mis pesadillas me miran".

No es la primera vez que Ed Sheeran habla sobre salud mental y cuestiones psicológicas que le han afectado a lo largo de su carrera musical. Hace un par de años, poco antes de anunciar un retiro musical para desconectar tanto de la presión de la industria musical como de la de las redes sociales, el músico también habló sobre un cierto sentimiento de fobia a las grandes masas.

"Tengo ansiedad social. No me gustan los grupos grandes de personas, lo que es irónico dado que toco en shows para miles de personas. Me siento claustrofóbico" explicó en su momento el británico.

Para intentar entender un poco más la situación por la que está atravesando Ed Sheeran, The Sun contactó con un terapeuta como el mismo intérprete sugería que, sin hablar con el artista, elaboró una curiosa teoría que también afecta a la carrera del solista.

Ian Wallace, autor de best-sellers y un verdadero estudioso sobre la cuestión de los sueños y la psicología, explicó que "la cabeza está muy atada a tu identidad, a cómo te presentás al mundo. Cuando soñamos que nos disparan, sentimos que nuestra identidad, quiénes somos, está siendo atacada. Quizás Ed se siente presionado para producir música que no es del tipo que realmente quiere. O podría ser que se sienta criticado por su público".

Hay que recordar que hace apenas unos meses Ed Sheeran confesó que había estado a punto de dejar la música tras el nacimiento de su hija: "Dejé de hacer música durante un tiempo. Y la música lo era todo para mí como persona. Luego tuve a mi hija y me dije: 'Bien, eso es todo. Este soy yo. Probablemente sólo voy a ser padre. No voy a tocar más música'. Me sentía triste y sin propósitos aunque dedicaba todo mi tiempo y mi esfuerzo en ser un buen padre".