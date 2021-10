Una comentarista italiana revela en el ‘Deluxe’ la otra historia de la ruptura de Luca Onestini y su novia

Luca Onestini es el guapo soltero de Secret Story. Un mes antes de entrar en la casa, el italiano se quedaba sin su novia de los últimos cuatro años, la modelo Ivana Mrazova y él se lo hacía saber a sus compañeras de reality. Fue entonces cuando comenzó su tonteo máximo con Emmy Russ y Cristina Porta.

Al final, parece que la española le ganó el terreno a la alemana y se ha convertido en la inseparable amiga del hermano de Gianmarco Onestini. De momento, se han dado tres besos de películas, pero siempre como parte de la prueba semanal.

Su historia es un tira y afloja que no acaba de definirse, pero que les da mucho juego. El tema de su ruptura sentimental ha dado para muchas conversaciones dentro de la casa. El italiano aseguraba que no había vuelta atrás con su ex novia porque se dio cuenta de que cuando las cosas iban bien, todo maravilloso, pero no le gustó cómo se comportó cuando empezó a haber algún problema importante. Ahí no coincidían ni se comprendían tanto.

Historia de una ruptura

“Fue una historia de amor maravillosa, pero a veces las cosas simplemente cambian primero y luego terminan. Lo hemos intentado y vuelto a intentar, para entender que lamentablemente nuestros caminos deben estar divididos. El cariño permanece, lo bueno también. Te quiero”, escribía Luca en sus redes para confirmar su ruptura. Ella, permanecía en silencio públicamente.

El propio Luca explicó en la casa que había sido ella la que le había dejado por whatsapp. Una historia de la que no hemos conocido la otra parte. Por eso, en Sábado Deluxe, han querido preguntar en el país de la bota.

“Luca ha dicho en España cosas que no son verdad. Para mí no estaban bien desde hace un año y medio. Cuando Ivana pierde a su padre, que muere de repente, Luca Onestini, que era todavía su novio, no ha hecho nada por la muerte del padre, no se ha mostrado nada cercano a ella. A mí me llegan unas fotos en las que él estaba con una chica: Caterina. Esta Caterina colgaba historias en Instagram donde se veía que estaba en casa de Onestini cuando él estaba todavía con Ivana”, aseguraba Delanira Marzano.

La defensa de Gianmarco

Gianmarco defendía a su hermano, asegurando que esta comentarista italiana ni era periodista “ni sabe lo que está contando”.

Ha dado su propia versión de lo sucedido: “Hemos pasado por un luto importante durante el año pasado, ha sido una cosa muy dura para nosotros y es una situación más complicada. Ha habido una pandemia y una serie de cosas que han complicado más esa relación que tenían. Ivana se fue a República checa, no estuvo con él durante la pandemia, ha habido varias cosas que habían complicado la relación y les había alejado”.

Veremos cuando salga Luca de la casa, lo que opina al respecto.