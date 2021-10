Jamie Lynn Spears comparte las fotos del primer baile de su hija adolescente

Britney Spears está de celebración. La estrella del pop ha dejado de estar tutelada por su padre tras trece años. Una noticia que ha sido muy celebrada por la comunidad de fans de la estrella. ¡Y es que por fin volverá a tener las riendas de su vida!

Pero esta batalla legal ha salpicado a toda la familia Spears. Y es que algunos miembros han preferido no abrir la boca. La propia Britney compartió un mensaje en Instagram para confirmar que ni su hermana, Jamie Lynn Spears, ni su madre, habían hecho nada durante estos años. Mostrando una total indiferencia.

De este modo, Jamie Lynn Speas reaccionó de una forma muy particular: cambiando el nombre de la biografía que tiene planeado lanzar en las próximas semanas. El libro iba a llevar el nombre de I Must Confess (en honor a uno de los versos de Baby One More Time de su hermana), pero ahora ha pasado a llamarse Things I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho).

El primer baile de la hija de Jamie Lynn Spears

Pero en mitad de toda la tormenta mediática, Jamie Lynn Spears está viviendo un bonito momento. Y es que la actriz de Zoey 101 ha compartido con sus seguidores y seguidoras de Instagram un momento muy emotivo de su familia: el primer baile de su hija Maddie.

La adolescente de 13 años va a acudir a su primer evento importante en el colegio y su madre ha sacado un reportaje fotográfico de ello. Maddie ha lucido para la ocasión un vestido amarillo y ha posado junto a su acompañante en el jardín de casa. ¡Y es que está super mayor!

Con unos tirabuzones y unos tacones de color blanco, estamos seguros de que Maddie ha sido la reina del baile. Por supuesto, Jamie también ha posado junto a su hija con una enorme sonrisa. Eso sí, para guardar la privacidad de la adolescente, la actriz ha tapado su cara en todas las fotos.

“No te preocupes, yo tampoco puedo creer que mi bebé esté creciendo y yendo a su primer baile, haciendo todas las cosas que hacen que el tiempo pase y se detenga al mismo tiempo”, ha escrito Jamie junto a las fotos.

Sin duda, muchas madres y padres se sentirán como Jamie cuando acompañan a sus hijos a su primera fiesta.