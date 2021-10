Natti Natasha impacta en su último concierto con su disfraz de ‘El juego del calamar’

Los que todavía no han visto la serie del momento, El juego del calamar, que no sigan leyendo porque vamos con un spoiler. En esta serie coreana unos cientos de personas han sido escogidas para intentar superar el reto de ganar los juegos infantiles en los que competirán para ganar una cifra millonaria de dinero. Son personas con deudas que pueden ver cómo su vida cambia y vaya si lo hace.

En el primer juego, se enfrentan al conocido juego del escondite inglés en el que una luz roja y verde permitían a los participantes moverse o no. Si alguno osaba mover un músculo durante la luz roja, acababa muerto. Sí, impresiona, pero así es este thriller.

El caso es que quien maneja esas luces es una gigantesca muñeca con un atuendo muy especial que, en momentos, puede recordarnos a Heidi, sí, la de las montañas. Ese vestido rojo con camiseta amarilla se ha convertido en todo un icono. Ya avisamos de que posiblemente será una de las opciones más recurrentes para este Halloween. Y es que encontrarse a esta muñeca puede dar mucho miedo.

La muñeca sobre el escenario

O no, porque este fin de semana hemos visto a Natti Natasha vestida y peinada como ella para su actuación en los iHeartRadio Fiesta Latina 2021 en el Amway Center Orlando, Florida, en Estados Unidos.

Vestida de esa manera fue dando paso a algunos de sus éxitos como Ram Pam Pam, No me acuerdo, Dutty Love, Criminal, Sin Pijama o Noches en Miami. Pero claro, más allá de lo musical, era imposible no quedarse impactado con su outfit. Y no solo el suyo, también el de sus bailarines que para los que han visto la serie les habrán resultado muy familiares y no sólo por lo mucho que se parece al de los atracadores de La casa de papel.

Ella misma ha compartido las imágenes en redes. “Mi primer show en una sala grande y mejor no pudo ser mejor 👧🏻! Que lindo volver a sentir el calor de mi gente! Aquí unas fotitos y vídeos para los que no lo pudieron ver ayer ! Ya mismo subo el recap. Cuantos 🦑 Para el disfraz 🎃👧🏻 #Nattividad #FiestaLatina #Mujeresalpoder #latinos #musicfestival #squidgame 🔺🔴🟥”, escribió.

Y en seguida llegaban los piropos por su elección que ha gustado a muchos. Y tampoco faltaban las bromas jugando con los elementos de este macabro juego: “Nadie se movió en el concierto, por miedo a que los eliminen. 😢🔥🔥”.

El que no dudó en moverse y acercarse a ella fue Prince Royce. “@princeroyce tiene green o red light chicas ? 🚦👧🏻 Abrazo fuerte mi querido compa 🇩🇴 🦑 #antesquesalgaelsol”, preguntaba juguetona. Desde luego, luz verde para el cantante, que no queremos bajas.

Ahora queda saber a qué vino elegir este outfit, tal vez lo cuente en breve.