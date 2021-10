Coldplay: “La razón por la que hacemos música es para tener esperanza”

Los fans de Coldplay continúan disfrutando de su último trabajo: Music Of The Spheres. Para la ocasión los británicos han continuado experimentando con nuevos sonidos, intentando transportar a los oyentes a distintos lugares del mundo. De hecho, para este viaje sideral, los integrantes han contado con colaboraciones de lujo: desde BTS en My Universe a Selena Gomez a Let Somebody, pasando por Jacob Collier y We Are King en Human Heart.

A través de doce canciones, cuyos títulos han llamado la atención por tratase de emojis, el grupo ha imaginado cómo sonaría la música en otros planetas. Un pensamiento que los ha llevado a componer este trabajo. ¡Y que es una auténtica locura!

Para contarnos todos los secretos sobre este nuevo trabajo y charlar sobre esta era, Coldplay ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de LOS40 México. Los presentadores Gaby Cam e Iñaki Álvarez ha podido charlar con ellos. ¡Y le han dado todo tipo de detalles!

Han sido Chris Martin y Jon Buckland quienes se han conectado a la entrevista. ¡Incluso se han atrevido a decir unas palabras en español! Y no lo han hecho nada mal.

“Cantamos sobre cosas muy humanas: el miedo, el amor y la búsqueda de uno mismo por encontrar su lugar en el mundo. Todas las cosas que todo el mundo piensa, nosotros también”, ha empezado diciendo Chris Martin sobre la temática de este nuevo álbum.

En cuanto a los sonidos africanos que tiene este nuevo disco, Chris ha hablado sobre sus raíces africanas. Y es que su madre es de Zimbabue. De hecho, el británico pasó parte de su infancia en aquel país: “Crecí estando mucho en África y mi primer trabajo en un estudio fue allí”.

La búsqueda de nuevos sonidos

“Creo que con el tiempo nos hemos vuelto menos temerosos de fallar. Durante el tiempo que llevamos como banda, el mundo se ha vuelto más pequeño y podemos escuchar cosas muy diferentes”, ha empezado diciendo Chris. “Estamos muy abiertos a trabajar con la inspiración venga de donde venga y no tenemos miedo de hacer colaboraciones”, ha continuado diciendo.

“La razón por la que hacemos música es para tener esperanza. No hay que perder la esperanza”, ha dicho Chris sobre la razón por la que siguen haciendo música.

Para escuchar la entrevista completa dale al play al vídeo de arriba y disfruta de todo el contenido.