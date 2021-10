Edu Soto enternece a los seguidores de ‘Pasapalabra’ al bromear con una llamada a su madre

Edu Soto y Fernando Ramos tienen mucho en común empezando por el sentido del humor que comparten. Es imposible pasar un rato con ellos sin reírse un rato. Y lo hemos podido comprobar esta semana cuando han compartido Pasapalabra, eso sí, en equipos rivales. Han tenido que enfrentarse en la prueba de La pista, la prueba musical, que nos ha dejado un momento divertido a la par que emotivo.

Todo empezaba cuando Edu Soto era el primero el darle al pulsador. Sonaban unos segundos de la canción que había que adivinar de la solo sabían que era de 1981. Cuando le tocaba dar una respuesta se escuchó un teléfono y Roberto Leal le pidió que descolgara. El actor hizo como que contestaba la llamada de su madre. “Me suena, pero no sé. Bueno mamá, estoy trabajando, luego te llamo”, le decía antes de colgar.

Por mucho que Fernando Ramos le pedía el teléfono para hablar él también con su madre, Soto se negaba, “no te lo voy a dejar que mi madre está muy ocupada”, le decía. El presentador intentaba poner orden y pedir una respuesta. “Con la llamada y tal se me ha ido de la cabeza”, bromeaba Edu que, claramente, no había sido capaz de reconocer la canción.

Momento emotivo

Todo lo contrario que su rival que no le hicieron más pistas para acertar con el tema de La Orquesta Mondragón, Caperucita feroz. Se sabía el estribillo, pero cuando Roberto le pidió que bailara un poco, recurrió a un chiste para dejar claro que se le da fatal y lo máximo que hizo fue un poco de air guitar.

“Dile algo a tu madre que te ha llamado y te ha desconcentrado”, le pedía el presentador a Edu Soto. “Le doy un besito a mi madre que está desde el cielo riéndose conmigo que veía todas las tardes Pasapalabra”, contestaba el humorista despertando un suspiro y un aplauso del público que se emocionó con Ana María, su madre.

No todos sabían que la madre de Edu había fallecido y agradecieron ese momento de comlicidad que tuvo.