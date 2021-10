‘Secret Story’: Luca Onestini se desnuda en pleno directo por el motivo más desagradable

Las últimas nominaciones de Secret Story están siendo totalmente surrealistas. Hasta hace dos semanas, el programa otorgaba 1, 2 y 3 puntos a repartir entre los compañeros de los concursantes simplemente diciéndolo ante cámara, aunque en la quinta gala se impuso el requisito de comer pimientos picantes para poder nominar.

En esta última sexta entrega se volvía a permitir nominar de manera verbal sin sacrificios, aunque se daba la posibilidad de doblar la puntuación si se decía con la cabeza metida en una caja llena de langostas y cucarachas. Un reto al que tanto Luis Rollán como Cynthia Martínez ya se enfrentaron para ganar alimentos para la casa, pero que ahora se ampliaba a todos los concursantes.

Algunas como Adara Molinero se negaban a hacerlo desde que veían a los insectos, mientras que otras como Sandra Pica contestaban con fuerza que se comerían uno de los bichos si fuese necesario. Luca Onestini entró en el grupode los temerosos, con un final que muy poca gente esperaba:

Cualquier excusa es buena para escuchar a Vivaldi 😂 #SecretGala6 pic.twitter.com/UVhStsOGbB — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 22, 2021

Aunque no paró de gritar desde que notó la presencia de alguno de los insectos, finalmente se atrevía a meter la cabeza para nominar a Sandra, Canales Rivera y Julen. No lo hizo en el orden que el programa determinó, aunque su nerviosismo mezclado con las dificultades del idioma no permitieron transcribir los datos correctamente. Poco importó, pues acabaron los tres en la tabla de nominados.

El problema vino tras el mal rato. Pese a que el italiano se volvió a hacer la coleta correctamente para que no se le metiese ninguna cucaracha por dentro, Jorge Javier quiso gastarle una broma de lo más inoportuna nada más sacar la cabeza del cubo. De lo más angustiado, cuando vio insectos por el suelo de la sala de nominaciones procedió a quitarse los pantalones.

Sin camiseta ni pantalones, el hermano de Gianmarco no dudó en quitarse incluso las protecciones del juego de la gala. De este modo, acababa desnudo aun manteniendo su ropa interior, algo que el presentador comentaba entre risas en plató.

Tras muchas sacudidas de pelo, Luca pasó a la white room junto al resto de sus compañeros bajo el son de la Primavera de Vivaldi. Otro episodio de lo más extravagante de un reality que está dejando muchos momentos para la posteridad.