Justin Bieber estrena nueva canción: ‘Designed to love you’

El aplazamiento de la gira mundial de presentación de Justice ha dejado a Justin Bieber con la agenda más o menos despejada para hacer un montón de cosas con las que disfruta al máximo. Como por ejemplo estar con su mujer, Hailey Baldwin, probar con nuevos negocios como el de la maría Peaches, acudir a ceremonias de premios y alfombras rojas a las que hacía años que no pisaba y, por encima de todo, componer.

Ya os conté en semanas previas que el artista canadiense estaba en uno de los momentos más prolíficos de su carrera. Asegura haber encontrado la paz interior y el amor que necesitaba para sentar la cabeza e incluso para plantearse convertirse en padre. Y todo ello parte de la misma fuente: su pareja.

A ella le dedicó su anterior álbum de estudio, Changes. A ella le dedicó buena parte de su más reciente proyecto musical, Justice. Y a ella le está dedicando sus últimas composiciones en las que su nombre y su presencia son una constante.

El último ejemplo lo hemos tenido a través de las redes sociales de Justin Bieber. En su perfil oficial hemos podido disfrutar en exclusiva del estreno de una canción completamente inédita hasta la fecha que ha compartido con todos sus seguidores.

Ni el título que acompaña el vídeo ni la letra de la canción dejan lugar a dudas de que el canadiense ha vuelto a dar con la tecla de otro hit gracias al amor de su vida: "I was designed to love you". Y así es como el tema está corriendo como la pólvora por las redes: bajo el título de Designed to love you.

"My chest was made for you to lay your head. My arms were made to hold you. My lips were made to kiss you all over. My eyes were made to see your face" se escucha interpretar al solista en un hit que comienza como una balada a piano y poco a poco va in crescendo y sumando instrumentos.

Hace 6 meses Justin Bieber publicaba la edición deluxe de su más reciente proyecto musical apenas una semana después de que la edición normal viera la luz. Su sexto álbum de estudio contenía 16 canciones, un número ya elevado de composiciones para lo que suele ser habitual en estos tiempos. El canadiense añadía 3 nuevas canciones en la edición deluxe y otras tres en la edición complete: Red eye, Angels speak y Hailey.

"La música es una gran manera de recordarnos que no estamos solo" dijo en su día el intérprete. Y lo está llevando a la práctica convirtiendo su matrimonio en una fuente de inspiración casi inagotable. Uno de los momentos más creativos de su carrera. Si Bieber publica esta canción, no cabe ninguna duda de que se va a convertir en uno de los mayores hits de las playlist de bodas.