Soraya comparte una imagen de su barriga sin ombligo en esta recta final de su embarazo

Ya no queda nada para que Soraya nos anuncie el nacimiento de su pequeña Olivia, su segunda hija que hará que Manuela deje de ser hija única. Una niña muy buscada que tiene a la familia impaciente y expectante con su llegada.

Desde que anunció su embarazo no ha dejado de compartir detalles de todo el proceso de gestación. De hecho, no hace mucho nos mostraba su primera fotografía, la que se hace en 4D poco antes de nacer.

Ahora, que quedan días para el día clave, nos ha mostrado cómo ha crecido su barriga y como, en el camino, se ha quedado sin ombligo. Y no, no hablamos de disfraz para Halloween, sino que una hernia produce este efecto en su cuerpo. Son muchos los que le han mandado ánimos en este tramo final.

Belinda Washington: Vamoooos madraza!!!❤️

Carolina Sobe: 😍❤️

Adriana Torrebejano: Ay madre 😍

Noe Galera: ❤️❤️

Cristina Ramos: Oliviaaaaaaaaaa😍🥰

Carlos Baute: guaooo queda nada

Ahora que está en esos momentos más incómodos en los que la peque ya casi no tiene espacio dentro de su mamá, está ultimando todos los detalles para darle la bienvenida como se merece.

Aunque no ha dejado de trabajar del todo y sigue promocionando temas como su colaboración con María Aguado, lo cierto es que sigue cerrando todo lo que tiene que ver con su bebé para que no falte de nada.

Carrito de bebé

Ya nos mostraba cuál es el carrito que ha elegido para su segunda hija. “¡El carrito que he elegido para Olivia! Ya elegí la marca @bebecarespanola con Manuela hace cuatro años y medio y la vuelvo a elegir. Es una gran marca con carros muy seguros, que es lo que yo busco. Además, esta vez a juego con la casa 😜, como no podía ser de otra manera. NEGRO Y ORO ROSA. Este modelo es ligero y compacto, se adapta a todo muy bien, se llama “PARKOUR CROSS”. Y en color negro😊 que el primero fue blanco y 😅”, contaba en sus redes mientras nos enseñaba cómo es.

Y por si alguno lo estaba pensando, ya lo avisaba ella “no, no es publicidad, no me pagan. Es Recomendación Máxima😊”.