Swedish House Mafia, sobre su colaboración con The Weeknd: “Tiene una voz única”

Swedish House Mafia y The Weeknd han dado vida a una de las colaboraciones estelares de finales de año. Moth to a flame es un auténtico hit que ha reunido a dos de los grandes nombres de la industria electrónica. Y en qué momento. Ambos están preparando sus nuevos proyectos musicales al mismo tiempo que confirman las giras de presentación mundial después de un largo tiempo alejados de los escenarios por culpa de la pandemia.

Caminos paralelos del canadiense y de los suecos que al final han convergido en este temazo del que Steve Angello, Sebastian Ingrosso y Axwell han hablado durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music. El trío ha confirmado también nuevos detalles de su gira y de su próximo disco.

Estos son algunos de los mejores momentos de la citada entrevista:

Esta es la tercera canción del disco y ya estamos cerca. Hay que hacer aún bastante trabajo, pero nos sumergirnos en él y nos divertirnos un poco.

Swedish House Mafia, sobre la colaboración con de The Weeknd

Sebastian: Obviamente, hemos sido fans de él durante mucho tiempo y quizás siempre esperábamos que algún día haríamos algo con él, pero claro, no estábamos seguros de cómo iba a suceder, pero finalmente nos encontramos en persona y fue emocionante.

Steve: Descubrimos que era un gran admirador nuestro. Después fue Sal, nuestro manager, el que nos puso en contacto, y luego todo fue súper orgánico. Simplemente pasamos el rato y estuvimos una noche hasta muy tarde en Los Ángeles y fuimos al estudio. Pasamos un par de días juntos divirtiéndonos y escuchando música, hablando de ideas y visualizando y tal... Cuando vibras con alguien y aprecias su arte, creo que simplemente conectas. Es como una amistad, es ese tipo de conexión. Vibramos y esa es la clave porque a veces cuando trabajas con mucha gente, es forzado, sueles reservar una cita para trabajar con alguien y ya está, pero esto fue diferente a cómo solíamos trabajar y simplemente sucedió. Trabajamos con personas que nos encantan como Shake y Ty y ahora como Abel. Lo adoramos como artista y amamos lo que representa visual y artísticamente, ese es el tipo de chicos con los que quieres trabajar porque lo hemos hecho durante bastante tiempo y hemos aprendido a lo largo de los años, así que la pasión al final triunfa.

Steve: Tiene muy buen oído, él sabe exactamente lo que está pasando en la canción hasta el más mínimo detalle. No se le puede ocultar nada porque al final acaba diciendo “oh, en un minuto, en tres segundos, había tal sonido en las versiones de la versión número 500 que ahora falta, por favor vuelve a ponérselo”. Sí, es muy meticuloso.

Swedish House Mafia, sobre el proceso de creación de "Moth To A Flame" con The Weeknd

Steve: Cuando lo escuchas, es una bendición. No es difícil entender lo que tienes que hacer porque es muy dinámico en la forma en que se expresa en una canción. Simplemente sucede, es como magia, vas al estudio y tratas de resolverlo y simplemente sucede, es algo difícil explicar.

Sebastian: También tiene una voz única que realmente suena bien por sí sola, realmente tuvimos que reservar parte de música, porque tuvimos que hacer espacio para su voz. Creo que esa fue la clave que entendimos desde el principio. Sí, si queremos que esto funcione, debemos mantenerlo al descubierto y concentrarnos en la voz de Abel, luego ya podremos hacer lo nuestro.

Swedish House Mafia, sobre el estado de su nuevo álbum

SHM: Creo que no ya está muy lejos, hemos estado trabajando, esta es la tercera canción y ya estamos cerca. Hay que hacer aún bastante trabajo, pero nos sumergirnos en él y nos divertirnos un poco.

Swedish House Mafia, sobre el efecto de sus propias canciones

Sebastian: No pasa con todas las canciones, pero cuando sucede, es como una especie engaño mental. Es como, si estuvieras llorando con una canción de otro pero en realidad somos nosotros quienes la hicimos. Es irreal, es una sensación irreal cuando puedes conectarte con tu propia canción, aunque la escucharas 10.000 veces durante el proceso de creación y debieras estar cansado de ella, pero si aún te emocionas después de esas 10.000 veces, entonces quizás es que es realmente buena.

Swedish House Mafia, sobre su ausencia de los escenarios

Steve: Hablamos de eso ayer y Seb lo dijo mejor; cuando no estás de gira y cuando no estás ahí, hay una parte que falta en tu corazón, te falta algo en la vida. El hecho de que tengamos el lujo de poder volver a salir y hacer esto de nuevo, es increíble. Hablamos de eso todos los días, no podemos esperar, como si me dicen que tengo que salir en dos horas.

Swedish House Mafia, sobre el programa Memento Mori de The Weeknd ...

Steve: Nos encanta el programa, lo escuchamos así que lo conocíamos al abordarlo. Intentamos descubrir cómo seleccionar algo que signifique bastante para nosotros, algo como una inspiración, algo que captamos hace 15 años, como que la mezcla va de izquierda a derecha y al centro. Hay muchos momentos interesantes y muchas pistas que realmente nos inspiraron a lo largo de los años.

Axwell: Creo que es la primera vez que hacemos algo como esto ya que la mayoría de las veces armamos una especie de mezcla de DJ con pistas de baile más o menos, mientras que aquí realmente podríamos tocar cualquier cosa que nos gustara. Así que si estás interesado en lo que nos gusta a nosotros, creo que será realmente inesperado algunas de las canciones que están ahí.