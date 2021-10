The Weeknd y Swedish House Mafia anuncia su nueva colaboración: Moth to a flame

Antes de que termine la semana, The Weeknd y Swedish House Mafia estrenará su nueva canción. Una de las noticias más importantes de lo que llevamos de año entre dos de los nombres más importantes de la industria musical. Una de las colaboraciones llamadas a marcar la actualidad de finales del 2021.

Moth to a flame es el nombre del tema que ha unido al canadiense con el trío sueco. De momento la fecha exacta del lanzamiento no ha sido confirmada pero antes de que llegue el fin de semana podremos disfrutarla en las principales plataformas de streaming.

De momento ni The Weeknd ni Swedish House Mafia han confirmado a qué proyecto discográfico pertenecerá esta canción ya que ambos están trabajando en sus respectivos álbumes. Abel Tesfaye ya ha presentado Take my breath, el primer adelanto de su nuevo CD, Dawn.

La colaboración era vox populi ya que el trío de djs y productores de música electrónica ya había adelantado que iban a colaborar con el canadiense. The Weeknd también anticipó la influencia que SHM iba a tener en su nueva aventura musical a través del podcast Memento Mori en la que referenció a artistas como Britney Spears, Kid Cudi, Kanye West o Tyler the Creator.

Tanto el solista como el supergrupo han llegado a un momento de sus carreras musicales que transcurren casi en paralelo: nuevo disco en camino incluyendo su colaboración y una futura gira mundial en la que presentar sus trabajos. De hecho ambos han actualizado la información de ambas en las últimas horas.

The Weeknd cerró la etapa After hours para abrir la era Dawn con la canción Take my breath. El intérprete quiere centrarse en este nuevo proyecto para promocionarlo adecuadamente. El resultado es After hours til Dawn World Tour en la que fusiona dos giras en una. En verano de 2022 comenzará una gira de estadios por todo el mundo con más fechas de concierto y mayor capacidad.

Algo similar sucede con Swedish House Mafia que en las últimas horas han confirmado varios shows repartidos por todo el mundo. Houston, Las Vegas, Miami, San Diego, Amsterdam, Londres... las ciudades fueron confirmadas con cuentagotas hasta que llegó el tan ansiado momentazo para sus seguidores españoles: "Hello Madrid" publicó la cuenta del equipo de Steve Angello. Todo para presentar Paradise again, posible título de su debut discográfico.