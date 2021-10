Blas Cantó celebra sus 30 años con un vídeo familiar de lo más tierno: “Aquí no se llora más”

Este 26 de octubre Blas Cantó cambia de década al cumplir los 30. Unos años en los que ha logrado forjarse un camino en la profesión que le apasionaba.

Desde bien pequeño se paseó por programas de televisión dejando claro que él valía para esto. Luego conoció a sus compañeros de Auryn con los que actuó para miles de personas. Superada esa etapa trabajó para encontrar su propio camino y entre programa de televisión como Tu cara me suena o grandes citas como Eurovisión, dejó claro que es un nombre a tener en cuenta.

Y en ese camino ha ido haciendo grandes amigos, algunos casi familia como Beatriz Luengo que le pidió que fuera padrino de su primer hijo. Y es que Blas sabe hacerse querer y de ahí que tenga un público tan fiel que le apoye en cada paso que da, incluso en los momentos de bajón que no oculta, sino que comparte para normalizar una vida como la de cualquiera.

30 años, nueva etapa

Y ahora que cumple años ha mirado al pasado y ha rescatado uno de esos vídeos familiares de un cumpleaños pasado que tira de la nostalgia. “Pues sí… ha llegado. Y ahora me quiero quedar un poquito más. 30 años no son nada, y me siento más libre que nunca”, confesaba en redes.

“Hoy, un amigo me ha dicho una frase que vio hace poco: ‘Aquí no se llora más’. Y si lo hacemos, que sea de emoción. Lloremos de la risa”, continuaba diciendo dejando claro con qué espíritu se enfrenta a esta nueva etapa.

“El cambio está en ti. Aquí y ahora. La vida gira rápido. Y si estás pasando un mal momento, ten presente que ‘todo pasa’. Sigo en el camino, y hoy he firmado mi mayor contrato: el de quedarme aquí. Si yo he podido, tú también puedes. Vive. ❤️”, seguía admitiendo sobre los malos momentos que ha pasado y cómo ha logrado superarlos.

Y por si alguno anda despistado sobre la familia de Blas, él mismo ha puesto nombre a los que aparecen en su vídeo: “En el vídeo estamos mis primos @isidroyepes y @galo_ym, nuestra amiga @mariarosario.candelgomez, mi madre @mariajesusmorenoespana, mi tío y mi abuelo Gabriel, mi tío @yepesespana, mi tía @luisamorenoespana y mi madre de mi alma: Joaquina España López. 🌹✨”.

Como era de esperar, las primeras felicitaciones no se han hecho esperar y eso que colgaba su vídeo de madrugada.

Soraya: Felicidades corazón! SIEMPRE PALANTE❤️

Leroy Sánchez: Feliz cumpleaños Grande!!!!! Bienvenido al club! #dirtythirty

Vanesa Romero: Verificado

Muchas felicidades!! Disfruta mucho de tu día ❤️

Mirela: Mi Chiqui…! Feliz cumpleaños mi amor! ❤️

No podemos más que sumarnos a las felicitaciones y desearle lo mejor.