Alejandro Sanz confirma que ‘Sanz’ será el título de su nuevo disco

La cuenta atrás ha comenzado. En realidad comenzó el pasado 5 de octubre cuando Alejandro Sanz presentó al mundo Bio. Una apuesta autobiográfica a caballo entre una canción y una declaración hablada en la que el intérprete hacía un repaso de toda su vida. Fue la primera tarjeta de presentación de un disco que ya tiene título: Sanz.

Así lo ha confirmado el madrileño durante un reportaje para la revista Squire en el que el artista es uno de los nombres y hombres del año. Dos años después del lanzamiento de #ElDisco el solista ya tiene su nueva aventura musical lista para ver la luz convirtiéndose en el duodécimo álbum de estudio bajo el 'sello Sanz'.

30 años de carrera que celebrará por todo lo alto con el lanzamiento de este elepé en el que volverá a dejar clara su identidad musical con sus melodías y sus letras: "Un disco con vida propia que deseo que la gente escuche tranquilamente, en paz, cada uno en su lugar" confesaba a la publicación. No tendremos que esperar mucho: antes de que termine el año ya estará entre nosotros.

"El disco se llamará Sanz. Barajé varios nombres: Alejandro... Alejandro Sánchez Pizarro... Pero al final me decidí por Sanz. Llevo treinta años construyendo la marca Sanz como para llamarme ahora Alejandro Sánchez Pizarro. Nunca he sido muy amigo de ser rebuscado en los nombres. Se trata de demostrar con sencillez lo que hay dentro del disco" confiesa el artista consciente de que su historia bajo su nombre artístico cumple 3 décadas pero que su pasado musical incluye proyectos anteriores a aquel Viviendo deprisa de 1991.

Como decíamos al comienzo, de momento ya hemos podido disfrutar de un par de adelantos de este nuevo álbum de estudio de Alejandro Sanz. Bio y Mares de miel han dado una idea al fiel público del madrileño de que este será un proyecto muy personal alejado de (casi) todo lo hecho hasta ahora: "Quizás es el disco mas mío que he hecho nunca... aunque cada vez me cuesta más trabajo ser yo, encontrar la esencia, porque las cosas van cambiando, y también tu forma de ver la música. He tratado de hacer un disco recuperando en la medida de lo posible el tarro de las esencias".

Después de que la pandemia trastocara todos los planes de gira mundial que el solista tenía en cartera, el tiempo no se ha detenido y el cantante y compositor se ha centrado en mostrar al mundo su evolución también en estos casi dos años de virus: "La apuesta que tenía en la cabeza antes de la pandemia con el disco era muy parecida a lo que he terminado haciendo. Quería recuperar el trabajo artesanal de un álbum, poder tocar con músicos, hacer un trabajo exquisito en cuanto al sonido, darle el valor y reivindicar las cosas hechas a fuego lento. (...) ¿Este disco hubiera sido diferente sin la pandemia? Probablemente hubiera sido distinto. Quizás no hubiésemos tenido la paciencia para esperar nuevas canciones"

Un nuevo proyecto que contará con diez canciones. Serán temas completamente inéditos que han sido producidos por Alfonso Pérez en estrecha colaboración con el mismo Alejandro Sanz y con Javier Limón. A este trío de ases hay que sumarles la labor en la fase de mezclas de un reputado nombre internacional como es Peter Walsh.