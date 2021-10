La reflexión más sincera de Dani Martín: “He perdido tanto tiempo en cosas irracionales”

Con el paso de los años, todxs los amantes de la música hemos visto en primera persona la evolución de Dani Martín. Cambios evidentes en su faceta musical pero también en la personal.

El artista madrileño vivió tantas experiencias que parecen sacadas de dos vidas. Los años de El Canto del Loco fueron tan brutales que los calificó en los micros de LOS40 como una "borrachera infernal", y ahora les rinde un homenaje en el disco No, No Vuelve.

En medio de todo lo que rodea a este lanzamiento tan importante para él, se ha abierto en canal en su reflexión más sincera. Ha tenido lugar en su cuenta oficial de Instagram, donde ha hablado de tiempo perdido, aprendizaje y las nuevas prioridades que ahora tiene.

"Hace nada tenía 24 años, hoy tengo 44", empezó diciendo Dani, antes de embarcarse en un texto realmente emotivo con el que mucha gente se sentirá identificada:

"He aprovechado el tiempo al máximo, he luchado por mi ilusión cada día de estos años, tal vez de manera exhaustiva y olvidándome de otras prioridades", continuó. Evidentemente, se refiere a la música, algo que parece que no le dejó ver otros aspectos de la vida que ahora sí tiene muy en cuenta.

Dos décadas en la carretera que le han servido para aprender: "Siento que he perdido tanto tiempo en cosas irracionales que no existían, solo en mi cabeza, que supongo que me han hecho aprender mucho hasta llegar a saber darles el lugar que merecían".

Ahora, tiene muy claro lo que quiere: "Quiero exprimir cada segundo de este regalo. Quiero ver más a mis padres, a mis amigos de verdad, quiero disfrutar de cada concierto como si fuera el último". Unas palabras que él mismo utilizó para bromear, afirmando que "no me he comido a budha". Los comentarios, como no podía ser de otra forma, se llenaron de corazones y aplausos.

Desde los últimos años, Dani Martín ha aprendido a disfrutar de muchos más aspectos de la vida, que muchas veces es frenética. Con su nuevo disco a la vuelta de la esquina (sale el 21 de noviembre), seguirá con esta actitud que tanto nos gusta.