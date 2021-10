Fito presenta su nuevo disco en LOS40 Euskadi

Hemos echado mucho de menos su música, su forma de interactuar con el público, sus letras auténticas y, sobre todo, la fuerza con la que ha conseguido que sobre un escenario Fito Cabrales no sea uno más. Él y su banda llenan fácilmente los estadios donde a otras grandes estrellas les cuesta colgar el cartel de 'Sold Out', pero a los Fitipaldis no se les puede achacar que no sean diferentes, ¿a que a ti tampoco te cuesta reconocer su música escuchando tan sólo 3 segundos de uno de sus temas?

Tras siete años esperando para volver a disfrutar de las mejores canciones, Fito regresa con su nuevo disco. 'Cada vez, cadáver' incluye diez nuevos éxitos que prometen emocionarte sin pausa. El artista bizkaino ha pasado por el programa Cara A de LOS40 Euskadi, donde hemos descubierto que también es capaz de recetar canciones para todos los estados de ánimo.

Cara A: Has elegido 'Cada vez, Cadáver' como título para el disco… Un juego de palabras que ya existía en tu cabeza, ¿verdad?

Fito: Sí, desde luego. Llevo muchos años usando la frase 'Cada vez, Cadáver' y esta ha pasado por varias fases. Empezó como un proyecto de banda de rockabilly, ¡no me digas que no mola! Luego al darme cuenta que no iba a hacerla empecé a tatuarme los brazos en una banda con esqueletos. Estos son mis 'Cada vez, Cadáver'. Incluso llegó a ser mi correo electrónico y mogollón de cosas más. Al plantear el disco y pensar en la primera canción tenía muy claro que quería que sonara esa. Me parecía fonéticamente tan chulo que se convirtió en una obsesión e hice mogollón de versos para poder acabarla incluyendo su título.

Cara A: No es ni tu primer ni segundo álbum, es el séptimo, ¿sigues sintiendo mariposas en el estómago o lo vives de forma más sosegada?

F: Siempre siento la ilusión y quizás sea porque no grabo muchos discos. Hago uno y estoy cuatro o cinco años sin volver a meterme en un proyecto de cabeza. Nunca pierdo esa sensación de amateur y es genial. No creo que estuviera más emocionado cuando hice 'A puerta cerrada' que ahora hablando con vosotros y con todo el mundo sobre 'Cada vez, Cadáver'.

Cara A: Nos acabas de contar el misterio de por qué no grabas tantos discos. Te imaginamos encerrado en tu casa y sin salir hasta que no está todo listo, ¿es real?

F: Pues es así, claro. Yo creo que puedo tener una vida familiar como todo el mundo, pero justo escribir es una obsesión. Me pesa que si digo 'voy a por ello' tenga que renunciar a otras cosas, porque voy cogiendo años, voy teniendo otros valores u otros prioridades y no quiero estar 24 horas al día pensando en mi música. En música todo el rato, sí, pero cada vez tengo más claro que la familia es lo primero.

Cara A: ¿Es verdad que te has comprado tu propio disco?

F: Sí, y me hizo muchísima ilusión. Cuando empiezan a hacer pruebas al primero al que mandan a comprobar y a revisar todo es a mi, pero esta vez yo estaba de promo en Madrid cuando salió el disco. Ponte en situación, ese día llegué al hotel al mediodía, que es cuando se puso a la venta en el móvil. Yo estaba tan contento que no lo dudé y me lo compré.

Cara A: Hablemos del paso del paso del tiempo… tú que has hecho una canción sobre ese tema llamada 'Cielo hermético', ¿Cómo lo llevas realmente?

F: En el poco tiempo que lleva publicada me han comentado que la canción suena un poco oscura o nostálgica. No voy a decir que no, pero yo no veo el paso del tiempo como algo negativo, para mi es al revés. La vida pasa rápido y tiene que ver con la edad. Con 15 años los veranos son eternos y ahora, con 55, se me junta comprar el turrón y sacar la chancleta para la playa.

Cara A: Nos hemos encontrado con una canción que se llama 'Quiero gritar' y al escucharla creemos que se la dedicas a los sinvergüenzas de la vida, ¿coincides con nosotros?

F: No sabría decir a quién está dedicada. La música la tenía desde hace años, aunque mucho más rápida y country. Un día estaba leyendo un libro llamado 'Era más grande el muerto' que me hizo reír muchísimo. Pensé 'es una gran historia' y me dio pie a escribir la letra. No es que la canción hable sobre la novela, pero sí que tiene una gran inspiración. Es el físico o la referencia de una estrofa que arranco de esa historia.

Cara A: Y en tu inspiración también está muy presente Quique González… que es quien te ha reconducido hacia lo que es a día de hoy 'Cada vez, Cadáver', ¿verdad?

F: De hecho, el otro día, en el programa de Angels Barceló de la SER, me pasaron con él y le comenté 'oye, perdón, que estoy hablando muchísimo de ti y no sé si tú quieres o no quieres'. Hay veces en las que tengo bajones, como todo el mundo, y es gracias a las canciones de Quique que me pude reencontrar. Mirad, la música es más que mis huesos: el seguir escribiendo, el salir, el exponerse y el contar a la gente cómo eres y por qué haces eso. De repente, unas canciones de Quique me lo volvieron a dejar claro. A él le considero una referencia como letrista y como músico.

Cara A: Y un músico… ¿También se bloquea?, ¿Existe la frustración en determinados momentos?, ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla?

F: Sí y es muy normal. No es nada transcendental, pero tampoco es una tontería. Expresarse es expresar, me da igual si con la música, con la pintura o un dantzari. Cuando eres tú el que se expresa no te vale cualquier cosa. No estás jugando a 'hola, soy un cantante country y os canto unas canciones country'. Eso es mentira. Tú lo que quieres es expresarte a ti y, claro, eso te va a bloquear muchísimo. Le pasa a la mayoría de la gente y al que no le pasa puede ser que sea porque lo hace por oficio, pero Dios líbreme del oficio.

Cara A: Pero tiene que ser muy gratificante que tus compañeros hablen de ti siempre en términos de generosidad, compañerismo y empatía. Eso siempre tiene que ser un gran halago…

Fito presenta su nuevo disco en LOS40 Euskadi

F: Realmente eso es lo más importante. No quiero ser el mejor cantante del mundo y la peor persona. Estamos en esto para disfrutar la vida y la música es parte de ella. De entre todas las cosas lo que me llevaré será el amor, la amistad, la música y poder compartir la ilusión. Encontrar gente con la que en seguida conectas sin tener que explicarles nada no es fácil ni en la música ni en cualquier trabajo. A partir de ahí surge la música, pero, lo primero, es el flechazo.