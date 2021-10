Nagore Suárez, autora de thrillers, sobre ‘El juego del calamar’: “No es que sea algo muy novedoso”

Nagore Suárez se ha convertido con sus únicas dos novelas publicadas convertirse en una de las voces a tener en cuenta en el thriller español. La música de los huesos y El ritual de los muertos nos sumergen en la Navarra más esotérica y misteriosa de mano de dos asesinatos muy diferentes.

Juan Gómez Jurado y Mikel Santiago, dos autores consolidados del género, se han convertido en dos de sus padrinos y su éxito la avalan como una entendida del género. Por eso, hemos querido conocer su opinión acerca de la serie del momento: El juego del calamar. Un thriller coreano que lo ha petado en Netflix y que ha llegado incluso a las escuelas generando una gran polémica por el acceso de los más pequeños a un contenido tan violento.

“La he visto antes de que hubiera tanto furor. La vimos y la verdad es que nos gustó bastante. Ahora es verdad que está en todas partes, pero nos gustó”, nos contaba la autora.

Suárez no acaba de entender todo el revuelo que se ha montado en torno a esta serie “porque hay cosas bastantes similares, no es que sea algo muy novedoso. Y me resulta curioso que sea con una serie coreana, aunque ya con Parásitos fue un poco el inicio de esto, de que llegara el cine coreano al gran público”, señalaba.

Lo que ha originado esta serie ha sorprendido incluso a los que tenían depositada su fe en la serie. “No pensé que fuera a ser así, la verdad que me ha sorprendido. Estuvimos en Sitges y había stands con personajes de El juego del calamar, iban vestidos con los monos rojos estos y estaban todo el día llenos de gente haciéndose fotos. Todo el día, así que está siendo un fenómeno absoluto”, admitía.

Polémica en las aulas

En cuanto a la polémica surgida a las aulas, lo tiene claro, “al final son historias que no son para niños, está bastante claro. Es responsabilidad de los padres”, reflexionaba.

“Creo que Javier Castillo puso un texto hablando de esto, yo no tengo hijos y no me he visto en la situación, pero sí que es cierto que en ese momento es responsabilidad de los padres filtrar qué tipo de contenidos está diseñado o no para niños”, añadía.