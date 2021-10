El 10º aniversario de Levels de Avicii nos trae una de sus actuaciones inéditas

Levels se ha convertido en una de las canciones de referencia de la música electrónica. Un hit que a mediados de la década pasada volvió a llevar a la música electrónica a lo más alto de las listas de ventas de todo el mundo. Con motivo del 10º aniversario de su estreno, la familia del DJ ha estrenado una actuación inédita hasta la fecha.

Se trata de Levels (Live in Ibiza 2016) la canción con la que despidió su última actuación en Ushuaia en Ibiza aquel año. Una versión absolutamente espectacular y que necesitábamos para coger energías y fuerzas para disfrutar de este puente festivo.

Levels es, por méritos propios, uno de los mayores éxitos de la historia de la música electrónica y de la carrera de Avicii. El DJ sueco explicó en su día cómo fue el origen de la canción que le catapultó a la fama: "Siempre quise usar el sample de Something's got a hold on me de Etta James. Así que cree el ritmo de Levels y le puse encima la voz de Etta y funcionó muy bien. Obtuvimos un buen trato y un buen acuerdo con mi sello para promocionar la canción. Fue un trabajo maravilloso".

Así se forjó una canción legendaria que cumple 10 años de vida en los que ha sido versionada, mezclada, homenajeada, remezclada y disfrutada día tras día. Levels fue producida por el propio Avicii en colaboración con Ash Pournouri como productor ejecutivo y su repercusión fue inmedita tras su estreno en el Ultra Music Festival en marzo de 2011.

El valor de este documento audiovisual es único ya que se trató de la última canción que Avicii presentó en directo en su último concierto. Dos años después el sueco fallecería trágicamente conmocionando a la industria musical mundial.

Today is the 10-year anniversary of Levels. In celebration, Tim's final performance of Levels in Ibiza 2016 is released on music video platforms. What’s your best Levels memory?https://t.co/NXbxPs8MDD — Tim Bergling (@Avicii) October 28, 2021

"Para mí es una de esas canciones que cambia tu carrera y que llevó la marca de Avicii a otro nivel" explicaba el DJ sueco que supo combinar a la perfección el EDM con el house progresivo. "Ohhhh, sometimes, I get a good feeling, yeah / I get a feeling that I never, never, never had before, no no, I get a good feeling, yeah...". 562 millones de reproducciones en Youtube dan fe de que fue un hit único.