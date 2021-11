Hiba Abouk comparte las dos caras de su fiesta de Halloween y cumpleaños: La más tierna y la más terrorífica

Este 30 de octubre Hiba Abouk ha cumplido 35 años y lo ha hecho en un momento muy dulce de su vida, sobre todo, en lo personal. Hace unos días confirmaba su embarazo del que será su segundo hijo con su pareja, el futbolista Achraf Hakimi y juntos han celebrado su cumpleaños.

Pilla en una fecha muy particular, a las puertas de Halloween. Pero no por eso se disfrazaron de monstruos varios, más bien sacaron sus mejores galas para regalarnos uno de esos posados familiares que les gustará recordar. Él completamente vestido de negro y ella de rojo, dos colores muy de terror que combinan a la perfección.

Una imagen en la que el pequeño lleva gafas de sol puestas para mantener, en la medida de lo posible, su anonimato y en la que la panzita de la actriz ya empieza a lucir una curva considerable. Una estampa ideal con corazones y rosas rojas por todos lados.

Aunque, es difícil resistirse a Halloween y de ahí que finalmente hubiera fiesta del terror. No había más que ver la tarta, de lo más terrorífica y el discreto disfraz de la actriz que la envolvió en la inmortalidad de los vampiros.

“Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones en el día de mi cumpleaños 🎂✨ Lo pasé en familia, con mi marido al que amo y mi hijo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. La semana que viene toca celebración con los amigos… y no puedo pedirle más a la vida! Seguir teniendo salud y el amor de los míos. Gracias a todos de corazón, os adoro ♥️”, compartía Hiba que todavía tiene pendiente alguna celebración.

Polémica por el burka

Está claro que ha preferido mantenerse al margen de la última polémica en la que se ha visto envuelta por una pregunta en una entrevista con El Mundo. Le pedían su opinión sobre la idoneidad de llevar burka. “Cada uno tiene sus problemas, yo no me voy a meter donde no me llaman. ¿Qué coño tengo yo que ver? ¿Por qué me tienen que preguntar a mí por el burka? ¿Porque me llamo Hiba Abouk?", respondía.

Y ante la insistencia del periodista ella saltaba y le acusaba de racista. “Volvemos a lo mismo. A Clara Lago no le hacéis estas preguntas, me las tenéis que hacer a mí. ¿Por qué? Soy igual de española que Clara Lago. Ya está bien. Siempre con lo mismo”, protestaba, “es racismo porque a otra actriz española no le harías esta pregunta, seguramente. Me la tenéis que hacer a mí porque tengo un nombre de origen árabe".