Adele presenta las canciones de su nuevo disco: ‘30’

El cuarto álbum de estudio de Adele está a la vuelta de la esquina y una de las escasas incógnitas que quedaban por resolver se ha desvelado. La cantante ha presentado las 15 canciones que formarán parte del cuarto trabajo discográfico de su carrera: 30.

La inglesa confirmaba hace unas semanas que el próximo 19 de noviembre pondría a la venta su nuevo elepé con 12 nuevas canciones. Pero ahora hemos conocido que la británica ha añadido 3 bonus tracks para una edición especial que incluirá una segunda colaboración.

El CD se podrá encontrar exclusivamente en la cadena de tiendas Target. Adele tendrá dos duetos en 30: el primero de ellos junto a Erroll Garner y el segundo con Chris Stapleton. Se trata de una versión del primer single presentado por la solista hace unos días: Easy on me.

Se trata de la primera canción que publica la intérprete en más de cinco años y que ha conseguido batir varios récords de reproducción además de convertirse en un número 1 mundial tanto en Estados Unidos como en España siendo nuestro nº1 de LOS40.

Es su cuarto número uno: antes lo logró con Someone like you (seis semanas en 2011 y 2012), Set fire to the rain (dos semanas en 2012) y la mencionada Hello (tres semanas en 2015). Easy on me es ya número uno de ventas en su país, y también en Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Italia y medio mundo. En dos semanas el vídeo acumula 124 millones de reproducciones.

.@Adele has released the tracklist for the @Target exclusive version of ‘30,’ which features three additional tracks:



• “Wild Wild West”

• “Can’t Be Together”

• “Easy On Me (with @ChrisStapleton)” pic.twitter.com/q70Gv6EfXN — Pop Crave (@PopCrave) November 1, 2021

30 será el cuarto álbum de estudio de Adele tras 19, 21 y 25. Además, la estrella musical ha compartido la portada: un retrato donde aparece perfil sobre un fondo verde. La cantante vuelve a apostar por el minimalismo. Y es que la joven siempre apuesta por la elegancia en sus portadas.

Un disco muy personal de búsqueda de sí misma y reafirmación en sus decisiones que han cambiado su vida: "He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo de este camino. Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto de nuevas. Por fin he vuelto a encontrar mis sentimientos y me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en toda mi vida" dijo en su día Adele sobre este CD.

Este es el listado de canciones de 30 con sus bonus tracks