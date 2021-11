WhatsApp deja de funcionar en todos estos móviles

Las últimas semanas del imperio de Mark Zuckerberg están siendo realmente movidas. Tras varias noticias positivas y negativas para él, ahora nos llega algo que no gustará a muchos usuarios de WhatsApp.

Ya estábamos avisados desde hace unos meses, pero ahora es una realidad. WhatsApp ha dejado de funcionar tras su última actualización en un buen número de móviles de marcas muy utilizadas, como Samsung, Sony, Huawei y también los iPhone de Apple.

Esta noticia llega poco después de la caída de Facebook, Instagram y la propia aplicación de mensajería instantánea. Un suceso que paralizó el mundo virtual en numerosos países, entre ellos España.

Por otro lado, este fin de semana que ha dado paso a noviembre también nos dejó una importante novedad en la empresa que engloba las tres apps que acabamos de mencionar. Y es que Zuckerberg le ha cambiado el nombre a Facebook para volver a revolucionar internet. Ahora, debemos referirnos a la empresa como Meta, en un movimiento que forma parte de uno de los planes más ambiciosos de los últimos tiempos

¿En qué modelos ha dejado de funcionar?

La lista de smartphones en los que ya no podemos utilizar WhatsApp incluye modelos que ya tienen unos años, pero todavía era frecuente verlos por la calle. Por lo tanto, si tienes alguno de ellos y ya has sido víctima de este hecho, no estamos ante otra caída: ya no podrás tener la app.

Desde este 1 de noviembre de 2021, los siguientes Android no podrán disfrutar de la app:

Samsung:

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Huawei:

Ascend Mate

Ascend D2

Sony:

Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

LG:

LG Lucid 2

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Enact

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

ZTE:

Grand S Flex

V956

Grand X Quad v987

Grand Memo

Smartphones de otras marcas:

Archos 53 Platinum

Caterpillar Cat B15

Lenovo A820

Faea F1

HTC Desire 500

THL W8

UMi X2

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

En cuanto a los iPhone de Apple, ya no se podrá tener la app en aquellos que tengan sistemas operativos anteriores a iOS 10. Por ejemplo, IPhone SE, 6S, o 6S Plus no podrán chatear con la popular aplicación.