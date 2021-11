Ana de Armas, de Bond al futuro spin-off de John Wick

Ana de Armas se ha convertido en uno de los talentos emergentes dentro de Hollywood después de muchos años de trabajo. Sus compañeros de reparto y los directores con los que ha trabajado hablan a las mil maravillas de ella y su talento le está abriendo las puertas del star-system estadounidense.

Tanto es así que en los últimos días han aparecido importantes rumores en algunos de los medios especializados en cine más importantes del país americano que señalan que la actriz española estaría en negociaciones para protagonizar Ballerina, el futuro spin-off que contará la historia previa de la saga John Wick.

Variety ha señalado abiertamente a Ana de Armas como la principal candidata a hacerse con el protagonista del spin-off femenino que popularizó Keanu Reeves en la última década. Ahora mismo los productores están cerrando el reparto y los detalles antes de comenzar una producción que será dirigida por Len Wiseman con guión de Shay Hatten, responsable de John Wick Parabellum.

Ballerina lleva fraguándose varios años en el estudio después de lo que pudimos ver en esa cinta donde John Wick (Keanu Reeves) se convertía en un implacable asesino a sueldo gracias a la ayuda de la Ruska Roma (una sociedad de asesinos a la que perteneció Wick) y a un entrenamiento basado en la disciplina del ballet.

En esa entrega Anjelica Huston interpretaba a La Directora, miembro de la Mesa Suprema que ayudó a Wick a sobrevivir y que en sus inicios, le enseñó todo lo que sabe sobre combate. Ahora ha llegado el momento de explorar ese personaje en los orígenes del héroe. ¿Veremos a Ana de Armas como La Directora en sus inicios como una asesina a sueldo?

Ana de Armas cambiaría así la saga Bond por la saga Wick. La hispano-cubana, nominada al Globo de Oro en 2020 por su papel en Puñales por la espalda, aparcaría su papel de chica Bond para convertirse a un perfil de actriz de acción al que no nos tenía acostumbrados.

Parece que fue ayer pero fue en mayo de 2007 cuando Ana de Armas conseguía uno de sus primeros éxitos televisivos con El Internado. El papel de Carolina le valió a la intérprete para alcanzar una fama extraordinaria aquí en España, aunque eso no fue suficiente. Ella quería trasladarse a la gran pantalla, y los papeles que le ofrecían en el cine patrio le sabían a poco. Por ello, tiró a Carol por la ventana (literalmente, su personaje fue asesinado en la serie) y se mudó casi con lo puesto y apenas sin saber inglés a Estados Unidos. ¿Su misión? Triunfar en Hollywood.

Fueron muchos los que vieron en esto un movimiento de lo más temerario con el que arriesgar su carrera, aunque tan solo 7 años después estaba en una franquicia de la talla de Blade Runner compartiendo planos con Harrison Ford y Ryan Gosling. De ahí a Puñales, The Night Clerk, No time to die y en el futuro Blonde como Marilyn Monroe y veremos si Ballerina.