El final de Los Soprano, explicado por su creador David Chase

Hace más de 14 años y aún colea el final de una de las mejores series de la historia de la televisión: Los Soprano. La ficción que obtuvo 18 premios Emmy fue noticia aquel 10 de junio de 2007 por su polémica secuencia final que dejó anodadados a millones de fans en todo el mundo.

Durante muchos años hubo diferentes teorías sobre el significado de ese final aunque mayoritariamente todo el mundo parecía estar de acuerdo en el mismo: la muerte de Tony Soprano. Y por si quedaba alguna duda, David Chase, el creador de la serie para HBO ha explicado a The Hollywood Reporter el origen de ese final con el actor James Gandolfini mirando a la cámara y yéndose a negro.

"Ni la escena que tenía en mente era esa escena, ni había pensado en cortar a negro. Tenía una escena en la que Tony regresa de una reunión en Nueva York en su coche. Al comienzo de cada capítulo, volvía de Nueva York a Nueva Jersey, y su final podría ser él yendo de Nueva Jersey a Nueva York para una reunión en la que iban a matarle. Estaba conduciendo por Ocean Park Boulevard, cerca del aeropuerto, y vi un pequeño restaurante. La clase de tugurio donde sirven desayunos. Y, por alguna razón, pensé: 'Tony debería morir en un lugar como ese'. ¿Por qué? No lo sé. Fue como dos años antes" explica el popular showrunner y productor.

Los Soprano fue una serie que se emitió en televisión entre los años 2007 y 2013 abarcando seis temporadas. Su protagonista era James Gandolfini, que encarnaba al patriarca de la familia Soprano y encabezaba una peligrosa red mafiosa. Los conflictos del delincuente para poner en orden sus asuntos familiares y no desquiciarse con los entresijos del hampa italoamericana de Nueva Jersey fueron el hilo conductor de la serie, que acaparó fans durante sus años de emisión. Su final se recuerda como uno de los más memorables en toda la televisión.

Sin embargo para Chase, ese final y todo el revuelo que se montó posteriormente le dejó de alguna manera con un sabor agridulce: "La gente quería saber que habían matado a Tony. Querían verle desplomándose de cabeza sobre sus linguini, ¿sabes? Y yo pensé: 'Por Dios, has visto a este tío durante siete años y sabes que es un criminal, pero no me digas que no le tienes cariño, que no te has puesto de su parte en algún sentido. ¿Ahora quieres que le maten? ¿Quieres ver cómo se hace justicia? El criminal eres tú, por haberte pasado siete años viendo esta mierda".

La precuela de Los Soprano

La explicación del final de Los Soprano tras 14 años desde la emisión del último capítulo ha coincidido con la llegada de la precuela que cuenta los orígenes de Tony Soprano. The Many Saints of Newark: A Sopranos Story narrará la vida del joven mafioso hasta convertirse en uno de los líderes de la mafia de Nueva Jersey y que será protagonizada por Michael Gandolfini, el hijo del tristemente desaparecido James Gandolfini que falleció en 2013 a los 51 años de edad.