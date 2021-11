Todo lo que sabemos del nuevo disco de Dani Fernández: ‘Entre las dudas y el azar’

Dani Fernández ya tiene lista su nueva aventura musical. El ahora solista visitó hace unas semanas a nuestros compañeros de Cadena Dial donde desveló en exclusiva el nombre de este nuevo disco de estudio del que ya ha confirmado todos los detalles.

Entre las dudas y el azar es el nombre de su segundo trabajo discográfico que recogerá el testigo de Incendios. Un elepé que incluirá 11 nuevas canciones y que se pondrá a la venta el próximo 18 de febrero de 2022.

Un disco del que Dani nos dejó algunas reflexiones sobre su concepto: "Clima tropical es un adelanto de mi próximo disco. Creo que va a sorprender a la gente. Aunque seguimos manteniendo el mismo estilo, quería darle un poco más de luz. En mi primer álbum, Incendios, estaba pasando una época oscura, estaba en un momento de bajón, un momento desgarrador de mi vida. Ahora me encuentro en otro punto de mi vida y estoy mucho más contento. Los sonidos son mas arriesgados, más rítmicos y alegres".

Entre los detalles más importantes de este nuevo álbum encontramos la colaboración con Alberto Jiménez llamada Grace que estrenaron hace unas semanas, además de los singles que Dani Fernández ya había presentado meses atrás como Clima tropical y Frío ("Es una carta de despedida, pero a su vez es un listado de los mejores momentos que vivisteis y que nunca volverán a suceder. Escrita desde la rabia de saber que nunca volverá a pasar y desde la incertidumbre de qué vendrá después de aquello, que, si no fue perfecto, rozó la perfección").

Pero es que además uno de los cortes lleva por título Supersubmarina en el que sospechamos que el de Alcázar de San Juan homenajeará a la banda de Jaén que sufrió un trágico accidente hace unos años.

Sobre su dueto con Alberto Jiménez, el ex Auryn ya nos dejó algunas pistas durante su visita a LOS40 Global Show: "Vienen nuevas canciones y en la siguiente vengo acompañado. Me cuesta elegir las personas que cantan los temas que me gustan y el que viene después de Clima tropical viene acompañado de otro artista. Estoy muy contento y muy feliz".

Entre las dudas y el azar de Dani Fernández

El artista manchego anunciaba todos los detalles de su nuevo disco a través de sus redes sociales: "Por fin ha llegado el momento de enseñaros la portada del que será mi segundo disco que saldrá el 18 de febrero. He trabajado mucho para este momento, y poco a poco os iré contando las sorpresas que lleva dentro. Como ya sabéis siempre apuesto por cuidar el formato físico y que tenga, además de mi música, una estética que acompañe a las canciones. En nada os contaré cómo son todas las ediciones que hemos preparado y cómo poder reservarlo. Empieza la partida, deseadme suerte..."

El músico desvelaba también la contraportada del disco así como el listado de canciones de Entre las dudas y el azar:

Clima tropical Plan fatal Frío Grace con Alberto Jiménez Dile a los demás Artficial Perdón por no llamar Si tus piernas Guarda una parte Sin mirar Supersubmarina

"No aguantaba más y aquí os dejo el tracklist de mi segundo disco. Éstas son las canciones que nos acompañarán en la nueva etapa… Si os fijáis bien, os daréis cuenta de que esta foto cuenta más de lo que parece... Apuesta por la que crees que será tu fav" escribía en su perfil oficial de Instagram.