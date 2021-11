Bruno Mars viaja a los 70 con Silk Sonic en ‘Smokin Out The Window’, su nuevo tema

¿Estamos en 2021 o en los años 70? Una pregunta que fácilmente se harán todos los fans de Bruno Mars a la vista de su nuevo tema, Smokin Out The Window, junto a Anderson .Paak y la banda que han montado: Silk Sonic.

Este primer viernes de noviembre, uno de los artistas más exitosos de nuestro siglo ha lanzado el tercer tema de su actual proyecto musical, el cual nos están haciendo navegar por otra época.

Si bien Leave The Door Open y Skate nos transportaban con sus ritmos funky, disco y R&B con una estética de lo más setentera a otro tiempo, esta nueva pieza no se ha quedado atrás.

Bruno en su hábitat natural: baile y voz deslumbrantes bajo los focos

Siempre con un cigarro en mano haciéndole honor al título de la canción, Bruno Mars y su excepcional banda se sitúan en su hábitat natural: un escenario con luces de tonos donde reina el naranja, las cuales iluminan los pasos de baile que todos siguen al unísono al ritmo de la voz del cantante.

Evidentemente, Bruno comparte protagonismo al micro con su compañero de viaje, Anderson .Paak, en este videoclip que trae el grato recuerdo de Treassure (eso sí, con un par de marchas menos que esta canción de Unorthodox Jukebox).

De esta forma, la canción continúa con esa apariencia de finales del siglo pasado que ya nos mostraron en los dos temas que ya habían lanzado: ¡Incluso por el efecto que le aplican a la resolución del vídeo parece que estamos en los 70!

An Evening with Silk Sonic, su álbum debut

Leave The Door Open, Skate y este Smokin Out The Window serán tres de las pistas que nos encontraremos en An Evening with Silk Sonic, el álbum debut de Silk Sonic.

Este disco saldrá el próximo 12 de noviembre de este 2021. Como muestra la publicación que subieron a sus redes sociales oficiales, este trabajo de estudio de la superbanda formada por Bruno Mars, Anderson .Paak y compañía estará disponible en todos los formatos que nos podamos imaginar. No podía ser de otra forma en un proyecto que explora géneros funky, disco y R&B que nos transportan a los 70.