El sorprendente reencuentro de Natalia Sánchez con un ex de Los Serrano al que habíamos perdido la pista

Natalia Sánchez es una de las intérpretes más populares de una serie que marcó a toda una generación: Los Serrano. Sin embargo no todos los actores que pasaron por la mítica serie española corrieron la misma suerte ni tuvieron la misma popularidad. Por ello su último reencuentro con un actor que pasó por Globomedia ha disparado la nostalgia de millones de personas.

De todo ello ha dejado testimonio la actriz a través de su perfil oficial en Instagram. Hace unos días publicaba que se mudaba junto a toda su familia a Argentina para trabajar en un nuevo proyecto y su desembarco en el país americano le ha traído un reencuentro muy especial con Valdano.

Pero no con Jorge Valdano, sino con el actor que dió vida a Valdano en la serie, el argentino Juan Luppi: "¿Os suena este chico…? ¡¡Haced memoria!! 😉Compartíamos secuencias y travesuras hace muuuchos años en #LosSerrano !😉He tenido que cruzar el Atlántico 13 años después para tener la suerte de volverle a ver y comprobar que, no solo sigue igual de guapo, si no que aun queda mucho en él de aquel carismático niño argentino que dominaba la escena con la inteligencia y la destreza de uno de los grandes!".

La intérprete ha dejado en las redes sociales una imagen del antes y el después y gracias a ella hemos podido comprobar que muchos de los rasgos de aquel niño que acompañaba a Guille y Teté en muchas de las aventuras en el colegio se conservan todavía.

"Qué lindo reencuentro, @juan.luppi ! Qué bien ver el gran hombre en el que te has convertido y qué bien tenerte cerca en esta aventura argentina! ¡Qué ganas de verte esta noche sobre el escenario!🎭" terminaba explicando Natalia Sánchez.

El nieto de Federico Luppi también dejó testimonio de su encuentro en sus perfiles oficiales: "Muchos años mas tarde y del otro lado del mar tuve un hermoso encuentro con @natasanchezmol , compañera de la serie española Los Serrano ¿La recordáis? Fueron años compartidos que nos marcaron de por vida y nos metieron en este asunto de la actuación. Me alegró encontarme con una hermosa persona, madre y actriz para comprobar que la amistad con aquella niña sigue intacta".

El perfil de la intérprete se ha convertido en una auténtica mina para los amantes de Los Serrano ya que la actriz va de reencuentro en reencuentro tras 'tropezarse' habitualmente con otros personajes importantes de la ficción como su compañero Víctor Elías. El sueño de todos es el retorno de Los Serrano por su 20º aniversario.

Así lo expresó la propia Natalia Sánchez: "Hoy hace 17 años del estreno de #LosSerrano ...Recuerdo como si fuera ayer los nervios en mi casa antes de que comenzara el capítulo 1...Toda mi familia pegada a la TV: “¡Calla, calla! que empieza!”😍🙆‍♀️ Lo que aprendí, me reí y lloré esos años, me acompañarán toda la vida y soy lo que soy hoy, en parte, gracias a esos momentos y a todas y cada una de las personas con las que conviví en esa etapa, las que se cruzaron un solo día y las que siguen en mi vida a día de hoy...Nos reíamos tanto..Había un equipo increíble, las condiciones eran buenísimas y encima la audiencia (hasta más de 8 millones de espectadores y sin RRSS!☝️🙆‍♀️) nos acompañaba cada día de manera fiel y eso nos daba el calor y la energía que necesitábamos cuando el cansancio, los problemas personales o las dificultades afloraban. Pasaron un millón de cosas delante y detrás de las cámaras: amores, desamores, adolescencias enteras, nacimientos, despedidas, momentos increíbles y otros muy duros, como es normal. Pero éramos, de verdad, una familia y todos estábamos ahí cuando más lo necesitábamos, remando y aprendiendo. De todos ellos aprendí grandes cosas; que todxs somos iguales independientemente de la edad o experiencia que tengamos, que el trabajo de todas las personas del equipo es igual de importante e imprescindible(desde quién dice “acción” a quien mantiene reluciente el plató para que podamos trabajar, como era el caso de Marisol y su equipo...❤️), que nuestro tiempo no vale más que el de nadie (nunca nos dejaban llegar tarde ni hacer esperar☝️) y que lo que hacíamos era un trabajo como otro cualquiera, por el que debíamos estar muy agradecidos.🥰 Todos estos valores, y muchos más, forman parte de mi y me hacen valorar y agradecer la grandísima profesión a la que me quiero dedicar hasta el último día de mi vida. ❤️Gracias a tod@s, de corazón, y gracias a quienes nos acompañasteis desde casa día tras día! PD: ¿Qué tal un remake por el 20° aniversario?😏 Sin duda el confinamiento daría para muchos capítulos llenos de humor y humanidad a partes iguales, como siempre...🥰 ¡Ánimo para estos días...en nada volveremos a vernos en un andén de la estación, bajo un sol abrasador..❤️🙏"