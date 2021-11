Avril Lavigne anuncia nueva canción, ‘Bite me’... ¿con Marshmello?

La nueva era musical de Avril Lavigne ha comenzado. La canadiense ha confirmado a través de sus redes sociales el primer paso del proyecto discográfico del que nos lleva hablando durante todo el 2021. Bite me es su nueva canción en la que se estrenará con el sello de Travis Barker: BTA Records.

El anuncio está rodeado de misterio porque la solista ha etiquetado a Marshmello en su imagen promocional. Y aunque algunos medios de comunicación como Billboard daban por hecha la colaboración, finalmente el nombre del DJ acabó desapareciendo de la información.

El estreno se producirá el próximo 10 de noviembre y será una nueva tarjeta de presentación de su séptimo disco de estudio que recogerá el testigo de Head above water (2019). Un álbum en el que ha estado trabajando durante el último año y que comenzó a fraguarse a finales de 2020.

La canadiense puso entonces fin a los rumores con varias fotografías desde el estudio de grabación con dos grandes colaboradores: Machine Gun Kelly y Mod Sun (Modern Sunshine). Fruto de ello ya tuvimos el tema, Flames, en el que la intérprete se reía de la leyenda urbana que la da por muerta.

Sentada junto a su guitarra en un cementerio, en una lápida a su lado se puede leer "Internet killed the rockstar". Un mensaje con doble sentido, no solo por su leyenda urbana sino también por la situación actual del consumo musical. Si en los géneros musicales más consumidos de las principales plataformas de streaming no está el rock, que nadie se preocupe que la canadiense ha acudido a su rescate en 2021.

Tanto MGK como Mod Sun no serán los únicos colaboradores que tendrá el próximo proyecto musical de Avril Lavigne. Ya pudimos ver, también a través de las redes sociales, como la cantante se había rodeado de John Feldman, cantante, guitarrista y productor, entre otros, de Blink 182, Good Charlotte, Ashley Tishdale o Korn.

Y aunque el lanzamiento de este elepé le ha costado más de lo previsto, inicialmente anunció que vería la luz a finales de verano, sus seguidorxs están encantados con la nueva aventura musical de Avril Lavigne tan solo dos años después de su anterior proyecto. Nada que ver con la espera de 6 años hasta la llegada de Head above water por culpa de la enfermedad de Lyme.

Avril Lavigne está a punto de celebrar el 20º aniversario de su carrera musical y también el 20º de su debut discográfico (2002, Let go). Y nosotros ya estamos deseando escuchar qué es lo que tiene preparados para nosotros. Bite me es el primer paso de su nuevo álbum. Ahora solo falta por conocer qué papel jugará Marshmello en él...