Avril Lavigne confirma su nuevo disco para verano

Avril Lavigne ha confirmado a través de sus redes sociales que ya tiene listo su nuevo álbum de estudio. Durante un encuentro con sus seguidores en Instagram, la canadiense confirmó que su nuevo disco ya está terminado y que verá la luz antes de verano.

Leoaimar17 fue el usuario que apresuró a la cantante a sacar su séptimo álbum de estudio lo antes posible y la respuesta de la intérprete no se hizo esperar: "Está hecho. La música llega pronto. Para verano seguro".

La pandemia que redujo la posibilidad de una gira de presentación mundial mayor de Head above water ha provocado que Avril Lavigne haya vuelto a entrar al estudio para preparar este nuevo trabajo del que de momento no tenemos su título.

Han pasado apenas dos años desde que su anterior trabajo viera la luz, pero la cantante canadiense no ha querido perder el tiempo. Después de haber estado unos años inactiva por culpa de su enfermedad, ahora su vena creativa se ha disparado y muy pronto podremos disfrutarlo.

Desde hace algunos meses os venimos informando puntualmente de las imágenes que Avril Lavigne sube a sus perfiles de las redes sociales en las que habla de este nuevo proyecto. Gracias a esas fotos supimos que había estado colaborando con Mod Sun y Machine Gun Kelly.

Y más recientemente hemos podido ver a la autora de Sk8er boi en una imagen en el estudio de grabación junto al reputado productor musical John Feldmann además de junto a Mod Sun. Hay que recordar que hace apenas unas semanas, el rapero y la cantante pop-punk estrenaron nueva canción.

Un vídeo y un tema en el que Avril Lavigne se reía de la leyenda urbana de su muerte. Sentada junto a su guitarra en un cementerio, en una lápida a su lado se puede leer "Internet killed the rockstar". Un mensaje con doble sentido, no solo por su leyenda urbana sino también por la situación actual del consumo musical. Si en los géneros musicales más consumidos de las principales plataformas de streaming no está el rock, que nadie se preocupe que la canadiense ha acudido a su rescate en 2021.

Avril Lavigne está a punto de celebrar el 20º aniversario de su carrera musical y también el 20º de su debut discográfico (2002, Let go). Y nosotros ya estamos deseando escuchar qué es lo que tiene preparados para nosotros.