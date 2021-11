Adele estrena ‘Hold on’, nueva canción que incluirá en ‘30’

Adele está arrasando con Easy on me en las principales listas de ventas de todo el mundo. Su primera canción en más de 6 años está triunfando como tarjeta de presentación de 30, su nuevo disco de estudio, que llegará el próximo 19 de noviembre. Pero antes de que se ponga a la venta la británica ya ha estrenado un segundo tema de esta nueva aventura musical.

Se trata de Hold on, una canción en la que la voz de la inglesa vuelve a potenciarse con una preciosa melodía a piano. Su estreno ha sido escogido por Amazon como banda sonora central de su campaña navideña en la que la compañía de Jeff Bezos aborda la salud mental de los más jóvenes así como el espíritu de compañerismo y amabilidad de las fiestas navideñas

"Juro por Dios que soy un desastre. Cuanto más lo intento, retrocedo. En este momento, realmente odio ser yo. Deja que el tiempo sea paciente. Deja que el dolor sea amable. Solo espera, solo espera. Sobreviviré" se escucha cantar a Adele durante el anuncio.

Una canción que le va como anillo al dedo a un anuncio de lo más emotivo que también impulsará la popularidad de Adele pocos días antes de la publicación de su nuevo disco de estudio. Un elepé cuyo lanzamiento celebrará con un especial en la televisión británica: An audience with adele. Allí presentará todo el material del álbum.

Un disco muy personal de búsqueda de sí misma y reafirmación en sus decisiones que han cambiado su vida: "He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo de este camino. Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto de nuevas. Por fin he vuelto a encontrar mis sentimientos y me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en toda mi vida" dijo en su día Adele sobre este CD.

Tanto Hold on como Easy on me serán 2 de las 12 canciones que incluirá 30, el cuarto álbum de estudio en la carrera de la británica. Con su primer sencillo logró llegar a lo más alto de la lista de LOS40 alcanzando su cuarto número uno. Antes lo logró con Someone like you (seis semanas en 2011 y 2012), Set fire to the rain (dos semanas en 2012) y la mencionada Hello (tres semanas en 2015). Easy on me fue número uno de ventas en su país, y también en Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Italia y medio mundo. En 3 semanas el vídeo acumula 150 millones de reproducciones.