Little Mix se ‘estrenan’ como mamás en su nuevo videoclip: ‘No’

El nuevo álbum de estudio de Little Mix está a la vuelta de la esquina. Between us será el título de este proyecto con el que la girlband quiere celebrar sus 10 años de carrera. Con ese mismo nombre ha visto la luz un single completamente inédito que no será la única novedad de las británicas en este penúltimo mes del año.

Porque el ahora trío ha confirmado el estreno de otra nueva canción: No. Un tema que ya ha despertado una gigantesca polvareda gracias al teaser de apenas 20 segundos que el grupo ha publicado en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

Porque Little Mix se estrenan como mamás en la propuesta audiovisual con la que presentarán este mismo viernes, 12 de noviembre, su nuevo hit. Tres mujeres empujando carros mientras lloran varios bebés y la cámara va pasando por los traseros de las tres mujeres en las que podemos leer los nombres de Perrie, Leigh y Jade.

Tres mujeres en chandal en tres colores diferentes al más puro estilo 'parchís' y que han despertado un gigantesco interés a juzgar por los comentarios, las llamas, los emojis de corazones y los aplausos por la idea y la iniciativa de unir su nuevo estreno a su nueva condición de mamás.

Hasta que llegue el viernes, el trío sigue celebrando su música y su nueva composición, realizada junto a Mnek, Kamille y Tre-Jean Marie. "Escribimos No en nuestra primera sesión a comienzos de este año ✨ La escribimos con @mnek, @kamille y @trejeanmarie y es un pelotazo! No podemos esperar para que podáis escucharla" confesaban Little Mix en un vídeo desde el estudio de grabación publicado en su perfil oficial de Instagram.

Little Mix se ha convertido, por méritos propios, en una de las girlbands más importantes de la historia. En los últimos años ha conseguido registros, cifras y premios con los que ha hecho historia en las islas británicas. Pero algunos tabloides de su país natal dan por hecho el fin del grupo. El artículo publicado por The Sun on Sunday, uno de los rotativos más citados, explica que la decisión ya estaría tomada y que Little Mix sólo está esperando a cumplir con los compromisos discográficos apalabrados con su sello para anunciarlo de manera definitiva.

Ojalá que todo se quede solo en un rumor y que la girlband británica más exitosa de estos momentos puedan regalarnos más canciones como No y más discos como Between Us.