Las 3 razones que podrían llevar a Little Mix a la separación

Little Mix se ha convertido, por méritos propios, en una de las girlbands más importantes de la historia. En los últimos años ha conseguido registros, cifras y premios con los que ha hecho historia en las islas británicas. Pero algunos tabloides de su país natal dan por hecho el fin del grupo.

Y aunque no es una de las fuentes de información más fiables, la noticia ya está corriendo como la pólvora por todo el planeta. ¿Estamos cerca del fin de uno de los grupos femeninos más importantes del momento y que ha sido capaz de igualar lo que hizo Spice Girls?

El artículo publicado por The Sun on Sunday, uno de los rotativos más citados, explica que la decisión ya estaría tomada y que Little Mix sólo está esperando a cumplir con los compromisos discográficos apalabrados con su sello para anunciarlo de manera definitiva.

Estas serían las 3 razones que podrían llevar a la girlband formada por Leigh Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thrilwall a la separación.

Little Mix y sus familias

En los últimos meses hemos visto cómo dos de las tres componentes que aún forman parte de Little Mix han dado a luz a sus respectivos hijos. El hecho de tener que compaginar su faceta como madres con la de divas de la música habrían llevado a las componentes de la formación a dar el paso.

Compatibilizar las agendas familiares y profesionales no es nada sencillo. Algo que habría llevado a las chicas a planificar un alto en el camino después de lanzar su álbum recopilatorio.

La salida de Jesy Nelson

A finales del pasado año Jesy Nelson confirmaba su salida definitiva de la formación explicando que necesitaba alejarse de un grupo en el que había desarrollado un grave problema psicológico. Las exigencias y la presión por verse en un físico determinado llevaron a la cantante a decir adiós.

Sus declaraciones posteriores han dejado claro que no era oro todo lo que relucía y que la relación entre las componentes es más que distante: "No he hablado con las chicas en todo este tiempo. Durante años fuimos tan íntimas como si fuéramos hermanas, estábamos juntas cada hora del día durante semanas, compartiendo camas, riendo y llorando las cuatro durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y después... nada. Les envié un par de mensajes pero eso fue todo. No puedo explicarlo. Parece que esta distancia es necesaria. Estábamos tan cerca que no pudimos hacerlo. Necesitábamos espacio (...). Siento que recupero el control de mi vida y no tengo ansiedad de forma constante por el hecho de no estar de acuerdo con las oponiones de otras personas. Es algo completamente liberador y ha sido una mejora gigantesca para mi estado mental" explica la intérprete.

Las carreras en solitario

Según el rotativo The Sun, una fuente del entorno de Little Mix dejó claro que la idea de las 3 componentes de Little Mix es perseguir sus carreras en solitario (musicales y cinematográficas): "Hay mucha especulación sobre el futuro de Little Mix pero ahora está claro que el final del camino ha llegado. Una fecha ya está programada para anunciar la separación. La gira inminente va a ser una despedida de sus fans".