‘La isla de las tentaciones 4’: Zoe abandona su primera hoguera al grito de “qué puto asco colega”

“Dada la importancia de lo ocurrido, hay imágenes para vosotras”. Escuchar estas palabras de boca de Sandra Barneda ya pone los pelos de punta y más si las pronuncia en una de las villas ante la incertidumbre de las chicas. Ya ha ocurrido en La isla de las tentaciones 4 y lo hemos podido ver en el avance del programa de la próxima semana.

“Puta cara de vicioso”, dice sin cortarse un pelo Rosario. “Siempre me está faltando al respeto, no lo entiendo”, dice llorando Gal.la. “Ay, esto no lo voy a aguantar”, dice totalmente desconsolada Zoe.

Pero este comienzo de infarto no es sólo para las chicas. “Chicos, es importante que veáis algunas imágenes”, dice también Sandra en la otra villa. “¿A qué viene eso, tío?”, le sale decir a Álvaro.

La cosa promete y más después de haber visto algunas imágenes de la primera fiesta. Hay mucho alcohol, baile, acercamiento peligroso, movimiento de fichas, besos en el cuello, baños en la piscina en pareja y sirena… sí, suena la sirena en la única villa en la que está activada, la de las chicas.

“En serio tío, de verdad que estoy flipando”, oímos decir a Sandra cuando escucha la alarma. Y no ocurre solo en una ocasión. “Una vez vale, ¿pero dos?”, pregunta Zoe cuando la sirena vuelve a sonar en la misma noche.

Primera hoguera

Y habrá una primera hoguera que no será nada fácil. “Este guarreo… ¿de qué vas?”, pregunta Rosario. “Estoy muy decepcionada y dudo de que sea el hombre que yo quiero tener en mi vida”, expresa entre lágrimas Tania.

“Es que necesito hablar con él”, asegura Gal.la. “No puedo, de verdad, es que no”, dice con ansiedad Zoe que acaba abandonando su primera hoguera mientras no deja de repetir “qué asco de tío, es que qué asco de tío colega”.

Está claro que las tensiones no tardan en llegar a las villas y eso que la cosa no ha hecho más que empezar. Si es que no hay más que ver esa primera fiesta en la que ya tuvieron mucha fiesta pero también muchos llantos. Las miradas cómplices no se han hecho esperar ni los coqueteos descarados. "Si es que eres muy explosiva, si es que yo te he visto posando y he dicho, buaaa, esta chavala...", le dice Álvaro a una de las solteras.

"Me encanta el juego y me olvido, me evado y me lo paso genial", asegura Rosario que ya ha dejado claro desde el primer momento que a ella nada de Rosi, se llama Rosario.

Que tiemblen las villas porque vienen curvas y de las peligrosas.