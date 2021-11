La entrada de los posibles repescados en la casa de Secret Story ha removido viejas historias que tienen a todos revolucionados. Miguel Frigenti se reencontró con sus aliados primigenios: Cristina Porta y Luca Onestini, pero parece que las cosas ya no son lo mismo.

Cuando se volvieron a ver hubo abrazos y alegría, pero a medida que pasan las horas hemos visto cómo no es todo tan de buen rollo como parecía. "No sé qué hacer con Miguel. Me da muchísima pena que me haya pasado un mes y medio pidiendo la repesca de Miguel y ahora esto...", le decía Cristina a Luca y el italiano lo tiene claro: "La persona que te quiere, se comporta de otra manera".

Al parecer, a la periodista no le gustó que Miguel se cambiara de habitación para estar más cerca de Adara en lugar de regresar junto a ellos a su cama de siempre.

Pero donde hubo fuego quedan cenizas, dice el refrán, así que, finalmente tuvieron, en privado, la conversación que tenían pendiente porque no olvidemos que eran mejores amigos al principio del programa.

Conversación de dos

Miguel no dudó en decirle que no entendió su comportamiento con Adara Molinero. "¿De verdad es más grave lo que os ha hecho Adara a lo que ha dicho un montón de gente aquí de vosotros? Es que creo que habéis perdido un poco el norte", le contestó.

"Hay gente ahora que está sufriendo lo que vivimos nosotros, con la diferencia que ahora tú formas parte de los verdugos", le dijo a la que en otro tiempo fue su BFF. Pero parece que sus alianzas ahora están en bandos contrarios.

"¿Sabes lo que me ha atacado Sandra a mí? No voy a tener empatía con Sandra porque ella no lo ha tenido conmigo. ¿Ahora tienes otra opinión de Sandra?", le decía Cristina a su amigo. Ella no aguanta a Sandra y Adara que ahora están en el bando de Miguel que asegura que ahora le caen bien, igual que Luis Rollán.

"Te estás mimetizando con Isa. Como las típicas chicas de la universidad que no dejan sus apuntes a los que curran y no pueden ir a clase. Me gustabas más cuando eras la margi conmigo, ahora eres como la líder de la clase", le reprochó Miguel.

Y ella le recordó que ahí seguían ella y Luca, sus dos amigos, si él quiere. ¿Llegarán a un entendimiento o su relación será imposible debido a sus amistades?