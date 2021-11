Merche celebrará sus dos décadas de carrera con el disco ‘20 conmigo’

No todos los días se cumplen 20 años de carrera discográfica. Y Merche está a punto de hacerlo en este 2022, dos décadas después de que pusiera a la venta Mi sueño (2002), un álbum que la convirtió en un fenómeno musical de nuestro país con canciones como No me pidas más amor sonando a todas horas y en fenómenos televisivos como GH o Arrayán.

Y casi como si el tiempo no hubiera pasado por ella, la solista gaditana ya está enfocada en las celebraciones de esta preciosa efeméride. Desde hace unos días ya venía dejando algunas pistas en sus redes sociales: "Por fin llegó noviembre!! 💃💃 Y es que estaba deseando contaros que en este mes saldrá el 💥PRIMER SINGLE💥de mi próximo disco para celebrar el 20 aniversario en la música!! Estad muy atentos a las redes que os iré contando muchas noticias de este nuevo proyecto!! Os quiero taco!! Que ganaaaaaas!!! ❤️❤️❤️"

Hasta que por fin ha llegado la confirmación del lanzamiento de 20 conmigo, su nuevo álbum con el que celebra sus 20 años de carrera con Soy como soy como primera tarjeta de presentación: "Y por fin puedo enseñaros la portada de mi NUEVO SINGLE que estará disponible en las plataformas digitales el próximo 26 de Noviembre!! A partir de mañana podréis pre-guardar “Soy como soy” y os contaré como participar en un sorteo muy especial!!".

Merche asegura sentirse en plena forma y muy emocionada de embarcarse en un nuevo proyecto al que esperamos que muy pronto ponga fecha: "Estoy súper feliz de empezar esta nueva aventura y así celebrar estos 20 años en la música, con un disco muy especial que se llamará “20 Conmigo” y con una gira que ya estamos preparando con mucha ilusión para celebrar por todo lo alto este 20 Aniversario!! Os quieroooooo! ❤️❤️❤️".

Canciones como No me pidas más amor, Abre tu mente, Si te marchas, Cal y arena, Le deseo o Ya no me digas lo siento son algunas de las canciones más populares en la trayectoria musical de una artista que además se ha convertido en un conocido rostro televisivo gracias a su paso por talents shows como Tú sí que vales.

Ahora sólo nos queda esperar para ir conociendo más detalles de este proyecto musical que nos devolverá a la actualidad a la artista que estaba trabajando en su sentido homenaje a Álex Casademunt: Este lunes. La cantante Merche fue la pareja del cantante durante cuatro años, hasta que decidieron tomar caminos diferentes, pero siempre han mantenido una gran amistad y han mostrado el cariño que sentían el uno por el otro. Tras la muerte de Alex, Merche confesaba que se encontraba destrozada, pero ahora parece que la cantante ha encontrado la manera de transformar ese dolor en una bonita despedida para Álex.